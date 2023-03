Dan Bárta a kapela Illustratosphere vydávají v reedici svá první dvě alba

Praha - Dan Bárta a skupina Illustratosphere vydávají po více než dvaceti letech své debutové album Illustratosphere a druhou nahrávku Entropicture v remasterované reedici. Na jejich vydání naváže koncertní turné s názvem Němá éra 2023, které začne 12. dubna v pražském Divadle pod Palmovkou. Ze skladeb z prvních dvou alb projektu Dan Bárta & Illustratosphere by měla sestávat jedna třetina programu. Bárta to dnes řekl v rozhovoru s ČTK.

Obě desky vycházejí na CD a poprvé také na vinylu, z toho Entropicture jako dvojvinyl. "Myslím, že vinyl je médium, které je dnes všeobecně v kurzu. Staré nahrávky jsou vyprodané a lidé se na ně ptají. A my teď s Illustratospherou máme proluku mezi dvěma alby, kdy staré je dospělé a nové ještě nenarozené," uvedl Bárta.

Původní nahrávky získaly za použití současných technologií nový nádech, přičemž byla zachována autenticita zvuku Illustratosphere. Remasteringu se chopil kytarista a zakládající člen Miroslav Chyška. Ten stál také u původního zvuku debutového alba, které získalo cenu České hudební akademie Anděl v kategorii Album roku a frontman Bárta za něj získal cenu jako zpěvák roku.

"Ta deska zaznamenala docela úspěch na to, jak složitá je to muzika. Nebyl to zrovna pop na první dobrou. Udělali jsme něco, co docela pěkně rezonuje muzikantskou i posluchačskou komunitou, takže jsme si řekli, proč to po letech nezrecyklovat. Našinec nemá moc času vracet se k věcem, které už udělal, ale když jsme si to teď poslechli, konstatovali jsme, že to jsou dobré desky," řekl Bárta.

Turné Němá éra, které začne 12. dubna v Praze, také v metropoli 28. června skončí. Dan Bárta & Illustratosphere vystoupí na Letní scéně Musea Kampa. Žádné hosty na turné nepředstaví. "To by někdo s námi musel jet celou šňůru, kdyby hostoval třeba jen na dvou koncertech, tak to ruší nebo se to míjí účinkem. Snad stačí, že staré věci s námi bude hrát bubeník Martin Valihora a některé skladby z Entropicture, na kterém se nepodílel, si zahraje Míra Chyška. Takže si myslím zablbneme, ale nějaký křest s poléváním desek šampusem hrotit nebudeme," podotkl Bárta.

Zatím poslední album s Illustratosphere nazvané Kráska a zvířený prach vydal Bárta před třemi lety. "Průběžně skládáme, když se najde nějaký čas," uvedl k případné novince Bárta. Myslím, že Filip (Jelínek), Míra (Chyška) i já máme několik motivů. Chvíli bude samozřejmě trvat, než se to dovytvoří," dodal.

Sólovou kariéru Bárta zahájil v roce 1999 kompilačním albem Dan Bárta & .... Předtím působil v rockové kapele Alice a příležitostně koncertuje se skupinou J.A.R.. Kromě toho zpíval v projektu Romana Holého Sexy Dancers. Prosadil se i na muzikálové a filmové scéně.