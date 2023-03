Další protesty v Izraeli proti justiční reformě; Netanjahu ohlásil její odklad

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes večer oznámil odložení kontroverzní justiční reformy o několik týdnů, do dalšího zasedání parlamentu. Chce o zákonu vést dialog a dosáhnout "širokého konsenzu". Netanjahu to uvedl v prohlášení k národu poté, co před sídlem parlamentu v Jeruzalémě protestovaly proti reformě desítky tisíc lidí. Podle listu Haarec proti nim policie večer použila vodní děla, stejně jako proti demonstrantům v Tel Avivu.

Reforma soudnictví, která by vládní koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila přehlasovat soudní rozhodnutí prostou parlamentní většinou, vyvolává v Izraeli masové protesty již od ledna.

Jak uvedla izraelská média, v Jeruzalémě bylo dnes zadrženo několik demonstrantů, kteří se podle všeho střetli s policisty. Mnoho silnic poblíž budovy parlamentu zablokovala policie, křižovatku u mostu Chord Bridge, která je hlavním vstupem do města, zase blokovali protestující, které se příslušníci bezpečnostních složek snažili rozehnat.

Tisíce demonstrantů protestovaly také před Ben Gurionovou univerzitou v Beerševě. Další lidé znovu vyšli s izraelskými vlajkami do ulic v Tel Avivu a Haifě, demonstrace se konaly také v řadě dalších izraelských měst.

Kvůli soudní reformě dnes odbory svolaly generální stávku, pozastaveny byly odlety z Ben Gurionova mezinárodního letiště, zavřela se nákupní centra a pobočky začaly zavírat i banky. Provoz pozastavily také dva hlavní izraelské přístavy, v Haifě a Ašdodu.

Podle Reuters daly odbory pokyn připojit se ke stávce také izraelským velvyslanectvím po celém světě. Izraelské velvyslanectví v Praze na dotaz ČTK uvedlo, že se k protestní akci přidalo a že bude řešit pouze urgentní případy. Izraelský zastupitelský úřad v Bratislavě ČTK sdělil, že ambasáda pracuje ve standardním režimu.

Od rána se čekalo, že Netanjahu promluví k veřejnosti. Izraelský premiér vystoupil v televizním projevu až večer. Zdůraznil, že jeho vláda by nikdy nepřipustila občanskou válku. Země podle něj čelí krizi, která je skutečnou hrozbou pro národní jednotu Izraelců. "Jestliže existuje možnost vyhnout se občanské válce prostřednictvím dialogu, beru si čas na to, aby dialog mohl proběhnout," prohlásil Netanjahu v televizním projevu. Dodal, že proto vzhledem k "národní odpovědnosti" druhé a třetí čtení zákona o jmenování soudců odkládá do dalšího zasedání Knesetu. To je podle listu The Times of Israel plánované na začátek května, některá média zmiňují konec dubna.

Největší izraelský odborový svaz dnes v reakci na Netanjahuova slova celostátní generální stávku odvolal. "Stávka, kterou jsem oznámil dnes ráno, skončí," uvedl Arnon Bar-David, šéf odborového svazu Histadrut. Odbory rovněž odvolaly protesty, které byly plánovány na úterý. Další organizátoři protivládních organizací se ale nechali slyšet, že budou v protestech pokračovat, dokud nebude reforma zcela odvolána.

Izraelský prezident Jicchak Herzog odložení projednávání reformy uvítal. Uvedl, že nyní "je čas na upřímnou, vážnou a zodpovědnou diskuzi", která povede k uklidnění situace. Herzog již v minulých dnech vyzval Netanajahua, aby od prosazení sporné soudní reformy ustoupil. I opoziční lídr Benny Ganc premiérův krok uvítal. "Lepší pozdě než nikdy," řekl o odkladu projednávání reformy. "Jestliže přijde vláda s férovým návrhem, můžeme vyjít z této krize silnější," reagoval na Netanjahuova slova vůdce levicové opozice Jair Lapid.

Americký prezident Joe Biden se neobává, že současné protesty v Izraeli přerostou do občanské války. Uvedl to dnes bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Podle agentury Reuters dodal, že Biden svůj názor na situaci v zemi sdělil přímo izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.

Podle Kirbyho byl Biden k ministerskému předsedovi "velmi upřímný". Mluvčí rovněž na dotaz novinářů řekl, že protesty, které se v židovském státě odehrávají už několik týdnů, ukázaly silné demokratické základy Izraele. Biden již dříve v telefonátu s Netanjahuem podpořil hledání kompromisu pokud jde o reformu soudnictví.

I Bílý dům ve své pozdější reakci Netanjahuovo rozhodnutí uvítal. Stejně tak ho ocenil britský ministr zahraničí James Cleverly. "Je životně důležité, aby byly dodržovány sdílené demokratické dohody, které jsou základem britsko-izraelského vztahu, a aby byl zachován silný systém brzd a protiváh," uvedl Cleverly ve svém prohlášení. Systém brzd a protiváh je mechanismus, který zajišťuje rovnováhu v dělbě moci.