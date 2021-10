Další plošné testování na covid-19 ve školách zatím nebude, řekl mluvčí

Praha - Ministerstvo zdravotnictví ustoupilo od plánu dalšího plošného testování na covid-19 ve školách. Minulý týden úřad mluvil o tom, že by se během podzimu mohla konat tři kola testování jako v září. Podle mluvčího ministerstva Daniela Köppla by ale výsledky testování nepřinesly nové informace o virové náloži v populaci. Rozhodnutí podle něj dnes padlo na jednání integrovaného centrálního řídícího týmu, který je pracovním orgánem vládní rady pro zdravotní rizika. Köppl to řekl ČTK. Znovu se řídící tým sejde ve středu ráno.

"Pokud jde o testování ve školách, tak rozhodnutí z ranního centrálního řídícího týmu bylo, že ho v tuto chvíli realizovat nebudeme," řekl dnes ČTK Köppl. Doplnil, že pokud by se epidemická situace dramaticky zhoršila, řídící tým by se k této věci vrátil. Nyní by ale podle mluvčího testování ve školách nepřineslo víc informací, než kolik jich ministerstvo má z každodenních statistik o nových nákazách.

I přes zhoršující se situace v některých regionech centrální řídící tým podle Köppla dnes neřešil zpřísnění protiepidemických opatření ani na lokální úrovni. Ve statistikách nakažených v některých regionech se podle něj "propisuje" nižší proočkovanost obyvatel v těchto oblastech.

Epidemie se v poslední době zhoršila především v Moravskoslezském kraji, týdenní počet případů na 100.000 obyvatel tam překonal hodnotu 100, což byla letos na jaře pro vládu hranice pro změny protiepidemických opatření.

"Moravskoslezský kraj se nevyvíjí dobře," konstatoval Köppl. Podle něj se ukazuje, že v krajích s dobrou proočkovaností se epidemie neprojevuje tolik v počtech hospitalizovaných a lidí s těžkým průběhem nemoci. Právě v okrajových částech Moravskoslezského kraje je proočkovanost nižší.

Situaci v kraji dal do souvislosti s očkováním i šéf vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. "První kraj se dostává do problémů s covidem. Můžou za to neočkovaní," uvedl dnes na twiteru.