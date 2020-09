Další opatření mají zbrzdit šíření covidu, Praze docházejí lůžka

Praha - Na přibývání nakažených koronavirem v Česku reaguje ministerstvo zdravotnictví dalšími opatřeními. Restaurace a bary budou muset od čtvrtka zavírat ve 22:00, zpřísní se také regulace počtu lidí na venkovních i vnitřních akcích. Uzavření prvního stupně základních škol ale podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nepřichází v úvahu. Uvedl také, že lůžka s ventilátory v pražských nemocnicích jsou téměř zaplněná a je třeba zapojit další kapacity. Ústřední krizový štáb aktivoval krajské krizové štáby.

Úterních 2394 nových případů koronaviru je druhý nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Nakažených je aktuálně 26.476 lidí, tedy poprvé od dubna víc než dosud vyléčených. Rekordní je počet 581 hospitalizovaných s nemocí covid-19 a dosavadní maximum je také 115 pacientů ve vážném stavu. Výrazně roste počet úmrtí lidí s koronavirem, za září jich přibyla více než stovka na celkových 531.

Nadále platí, že většina nakažených má mírný průběh nemoci, kvůli lidem v nemocnicích je ale podle Prymuly potřeba zapojit kapacity, které nejsou dosud vyčleněny pro pacienty s covidem-19. "Chceme zrušit bariéru mezi lůžky covid a necovid," řekl ministr. Hospitalizovaní by podle něj měli zůstávat v krajích, jejich převoz do centrálních zařízení nedává smysl. Kvůli rostoucímu počtu nakažených zdravotníků se pro ně změní karanténní opatření. Zdravotníci bez příznaků budou moci dál pracovat v respirátorech.

23.09.2020, 15:10, autor: ČTK/Kateřina Sýkorová, zdroj: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví kvůli šíření nákazy rozšiřuje mimořádná opatření. Povinné uzavření restaurací a barů od 22:00 do 06:00 bude platit od čtvrtka zatím na dva týdny. Dosud museli provozovatelé zavírat o půlnoci. Nadále může být v provozovně stravování jen tolik lidí, kolik má míst k sezení a mezi zákazníky musí být odstup nejméně 1,5 metru, pokud nesedí u jednoho stolu. Prymulou avizované zpřísnění pravidel pro kadeřnictví a holičství se v textu opatření zveřejněném na webu ministerstva neprojevilo.

Další nové opatření omezuje od čtvrtka počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Platit má také dva týdny. Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy.

Smysl podle Prymuly přestává mít takzvaný semafor, mapa hodnotící regiony podle rizika nákazy. Do dvou týdnů bude celá červená, řekl. Hygienikům by měl podle ministra usnadnit práci webový formulář, na kterém jim nakažení mohou předat informace o svých rizikových kontaktech. Takzvané sebereportování by mělo začít fungovat v pátek, původní termín byl v pondělí. Kapacity laboratoří na testování se podle Prymuly blíží 30.000 za den, limitem je ale kapacita odběrových míst.

K české vakcíně na covid-19 ministr uvedl, že výsledky první fáze jejího testování posoudí odborníci z České vakcinologické společnosti. "Na základě toho se rozhodneme, jestli by ta vakcína postoupila do klinických zkoušek fáze dvě," řekl. Bude posouzena její kvalita a šance uspět.

Aktivace krajských krizových štábů je podle šéfa ústředního štábu Jana Hamáčka (ČSSD) nutná k zapojení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) do opatření proti šíření koronaviru v regionech. O účasti opozice v ústředním štábu by případně rozhodoval premiér Andrej Babiš (ANO), uvedl Hamáček. Ústřední štáb se také dohodl na posílení mobilních volebních komisí, aby mohly při říjnových senátních a krajských volbách obsloužit až 16.000 lidí v karanténě.

Hygienici dnes zakázali prezenční výuku na vysokých školách v dalších regionech. Nově se zákaz týká středních Čech a Chebska. Ředitelské volno, jak ho na pátek kvůli zpomalení šíření nemoci doporučil Prymula, základní školy vyhlašovat spíš nebudou, zjistila ČTK.