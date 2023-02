Další atleti včetně halového mistra Evropy Staňka mohou trénovat v hale Olympu

Praha - Devět atletů resortního centra Victoria včetně úřadujícího halového mistra Evropy Tomáše Staňka nově získalo přístup do haly Olympu ve Stromovce. Mohou se tam připravovat na HME, které se uskuteční na začátku března v Istanbulu. Dohodu o přípravě vybraných reprezentantů uzavřel s resortním centrem ministerstva vnitra Český atletický svaz. Šéfové těchto organizací to oznámili na dnešní společné tiskové konferenci.

Zatímco v minulosti mohli trénovat v hale ve Stromovce bez problémů i atletičtí reprezentanti z jiných resortních středisek, nový ředitel Olympu Michal Volf podmínky pro přístup výrazně zpřísnil. S Duklou se dohodl na omezeném počtu sportovců a tréninkových hodinách, atleti Victorie neměli přístup vůbec.

Do sporu se vložil atletický svaz, s nímž se Olymp dohodl. "Našli jsme dočasné řešení, kterým je umožnění sportovat sportovcům Českého atletického svazu, kteří se připravují na vrchol sezony. Je seznam devíti lidí, na jehož základě dojde k umožnění přístupu sportovců do tohoto areálu," řekl Volf. Svaz se bude podílet na úhradě nákladů na přípravu vybraných atletů. "Měli jme návrh od šéftrenéra Pavla Sluky. Na devíti jménech jsme se dohodli, u toho desátého to budeme řešit jinou cestou. Český atletický svaz pro tuto chvíli převzal finanční závazky, abychom to neprodlužovali," uvedl předseda ČAS Libor Varhaník.

Vedle Staňka a jeho sparingpartnerů Michala a Jakuba Forejtových mají nově přístup do haly Lada Vondrová, Tereza Petržilková, Martina Hoffmanová, Adam Sebastian Helcelet, Dorota Skřivanová a Jiří Sýkora. Dohoda je platná ode dneška, první tréninky začnou ve středu. Podmínky pro přípravu atletů Dukly zůstanou stejné jako dosud.

Šéf Olympu Volf kritizoval ředitelku centra Victoria Lenku Kovářovou, že se nesnažila pro své atlety v čele se Staňkem zajistit podmínky sama. "Ani před vypuknutím této kauzy ani v jejím průběhu Olymp nebyl kontaktován ze strany vedení sportovního centra Victoria, které mu má zajišťovat podmínky pro přípravu k reprezentaci," prohlásil.

Ředitelka Victorie to popřela. ČTK Kovářová řekla, že s Volfem o přístupu atletů do haly a konkrétně i koulaři Staňkovi jednala. "Pan Volf nám tehdy řekl, že pochopil, že hala je jeho zlaté vejce a tak s tím bude nakládat. Že si nejprve udělá vlastní analýzu a pak nám dát vědět, jestli bude našim atletům povolen přístup. To nám bylo zamítnuto," uvedla.

Pak se vedení Victorie dohodlo se svazem, že vyjednávání převezme. "Ověřovala jsem to. Ptala jsem se svazu, jestli se v tom máme angažovat. Sdělili nám, že tu žádost včetně seznamu sportovců podali. Bylo to na těch několik tréninků v předzávodním období. Proto už jsme se do toho nezapojili a nechali jsme jednat svaz," doplnila Kovářová.

Dohoda je platná jen pro tuto halovou sezonu. Národní sportovní agentura (NSA) chce do budoucna fungování resortních center a jejich spolupráci řešit. "Na jaře musíme upravit principy fungování resortních center. Budu se snažit, aby vznikla písemná dohoda. Aby sportovci mohli vyžívat maximum benefitů, která ta centra nabízejí, při respektování pravidel a specifik center," uvedl předseda NSA Ondřej Šebek..