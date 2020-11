Ďaloga stihl před premiérou v Pardubicích jen ranní rozbruslení

Zlín - Hokejový obránce Marek Ďaloga pomohl při premiéře v dresu Pardubic svému novému celku k zisku bodu na ledě Zlína a věří, že Dynamo bude nyní body sbírat i dál. Slovenský bek nastoupil ve dvojici s Jakubem Nakládalem, s kterým stihl před zápasem jen jeden dopolední trénink.

O tom, že se vrátí na východ Čech, kde působil v letech 2012 až 2014, se rozhodlo ve čtvrtek. "Řešily se i nějaké jiné nabídky, ale všechno se moc táhlo. Pardubice se ozvaly, daly konkrétní nabídku a já jsem byl za ni rád. S touto situací, co nastala, jsem nepočítal a hodně toho změnila," řekl Ďaloga po zápase.

Pardubice jej poprvé kontaktovaly ve středu večer. "Ve čtvrtek kolem oběda jsme se dohodli. Skutečně, bylo to velmi rychlé, nechtěl jsem už na nic čekat. Byl jsem za Pardubice rád, byl to první tým, za který jsem hrál českou extraligu, dost lidí tam znám," připomněl své předešlé angažmá na východě Čech. Následně zamířil do Sparty a poté do KHL a švédské ligy.

Minulou sezonu začal ve Spartě, ale poté odešel do Dinama Riga a v aktuálním ročníku byl bez angažmá. Jen jeden zápas odehrál za mateřský Zvolen. "Věděl jsem, že ten start bude pro mě těžký, dlouho jsem nehrál, ale poctivě jsem se na to chystal," řekl Ďaloga, jenž si připsal asistenci na úvodní gól Patrika Poulíčka ve třetí minutě.

I přes brzké vedení ale nakonec Dynamo odvezlo z Moravy jen bod a poslední příčku tabulky neopustilo. "Nedali jsme v první třetině mnoho šancí, tam jsme hráli na tři body. Druhá třetina už byla horší. Naštěstí jsme v závěru zápasu srovnali, ale na víc než bod to nestačilo. I za něj jsme ale rádi, hrálo se tady těžko, Zlín býval vždy doma silný. Věřím ale, že půjdeme tabulkou nahoru, mančaft na to tady je," uvedl Ďaloga, jehož nový tým čeká v neděli souboj se Spartou.