Svémyslice (u Prahy) - Dálnice D10 mezi Prahou a Zápy bude v noci na neděli obousměrně uzavřena. Důvodem je bourání dálničního mostu u Svémyslic. Pro dopravu bude stanovena objízdná trasa přes Pražský okruh, dálnici D11 na exit Jirny a dále po silnici 101 zpátky na D10. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

V sobotu od 13:00 by měl být provoz mezi Prahou a Zápy sveden do jednoho jízdního pruhu v obou směrech. Úplná uzavírka dálnice je naplánována od sobotních 20:00 do nedělních 10:00. Poté budou auta do 14:00 jezdit kvůli dokončovacím pracím v obou směrech jedním jízdním pruhem.