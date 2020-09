Dálnici D1 ve směru na Prahu zablokovala hromadná nehoda

Brno - Hromadná nehoda šesti aut uzavřela dnes krátce před polednem dálnici D1 před exitem 210 u Holubic na Vyškovsku. Dálnice ve směru na Prahu bude neprůjezdná do pozdních odpoledních hodin. Policisté dopravu odklání na exitu 210. Objízdná trasa vede po silnici 430, auta se vrací na dálnici na Rohlence, řekl ČTK policejní mluvčí Petr Vala. Tři lidé byli při nehodě zraněni, na místě zasahovalo pět posádek záchranářů včetně vrtulníku.

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška krátce po nehodě uvedl, že se srazily minimálně tři nákladní auta a dva řidiče hasiči vyprošťují z kamionu. Policejní mluvčí Vala později upřesnil, že nehodu mělo dohromady šest vozidel, nákladních i osobních. Příčinou nehody bylo pravděpodobně nedostatečné věnování se řízení.

"Zatím pracujeme s variantou, že se řidič posledního auta, kamionu s cizí poznávací značkou, dostatečně nevěnoval řízení a narazil do kolony před sebou, která tam vznikla v důsledku husté dopravy," potvrdil před 15:00 Vala.

Vyprošťování řidičů z kamionů trvalo zhruba dvě hodiny. Záchranářům se při tom podařilo podat jim infuzi a léky tišící bolest. "Jednoho z nich jsme následně v kritické stavu letecky převezli na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Brno. Druhého řidiče jsme se středně těžkým poraněním po ošetření převezli do svatoanenské nemocnice. Postarali jsme se také o pacientku, která utrpěla středně těžká poranění. Tu jsme po ošetření převezli do brněnské vojenské nemocnice," informovala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.