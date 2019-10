Dálnice D4 se večer uzavře kvůli demolici mostu u Řitky

Řitka (u Prahy) - Dálnice D4 nedaleko Řitky u Prahy bude od dnešního večera do nedělního rána uzavřena kvůli demolici mostu, přes nějž auta kvůli havarijnímu stavu nejezdí už od dubna. Řidiči v době bourání mostu pojedou ve směru na Strakonice i opačným na Prahu po objízdných trasách přes Jíloviště a Čisovice.

Přípravné práce ve směru na Prahu začnou dnes v 11:00 a na Strakonice od 13:00. Provoz bude v té době veden jedním pruhem. Úplná uzavírka D4 u Řitky je plánována od 19:00, provoz by měl být obnoven další den v 09:00. Dokončovací práce si v neděli vyžádají provoz jedním pruhem ve směru na Prahu do 14:00 a v opačném směru do 18:00.

Práce na rekonstrukci mostu začaly tento týden a potrvají sedm měsíců. Stát budou přes 42 milionů korun. Projekt je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.