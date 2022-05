Dálnice D10 u Příšovic je po nočním bourání mostu průjezdná ve směru na Prahu

Příšovice (Liberecko) - Dálnice D10 u Příšovic na Liberecku je po nočním bourání mostu částečně průjezdná zatím jen ve směru na Prahu. V opačném směru na Turnov by to mělo být nejpozději ve 12:00. ČTK to dnes řekl mluvčí společnosti Metrostav Infrastructure Michal Jurman, která most nad dálnicí bourala.

Dálnice u Příšovic byla zcela uzavřená od sobotního podvečera, podle původního harmonogramu měla být opět průjezdná od 10:00. Jeden pruh ve směru na Prahu se podařilo zprůjezdnit krátce po 10:30. Podle Jurmana za zpožděním je to, že stavbaři museli postupovat opatrněji kvůli jednomu optickému kabelu. Předpokládá, že v opačném směru jeden pruh dálnice zprovozní do 12:00. "Objížďka ale není dlouhá, asi 20 vteřin," uvedl.

Stavbaři budou během dneška pokračovat v odklízení sutin, s tím by podle Jurmana měli být hotoví do pondělního rána. "Aby to nejpozději na 05:00 bylo nachystané v klasickém, sice zúženém, ale v režimu 2+2. Tedy dvou jízdních pruhů v každém směru," dodal.

Další omezení si vyžádá výstavba nového mostu, práce potrvají až do konce letošního roku. Rekonstrukci mostu, který je součástí krajské silnice druhé třídy 279, připravoval Liberecký kraj několik let. Nový most bude širší a v budoucnu po něm povede také cyklostezka mezi obcemi Příšovice a Svijany.