Mirošovice (u Prahy) - Dálnici D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Šternovem na Benešovsku dnes večer uzavře bourání šířkově nevyhovujícího mostu na 23. kilometru. Dálnice bude do rána neprůjezdná, řidiči budou muset úsek objíždět.

V poledne začne kvůli přípravným pracím provoz jedním pruhem v obou pásech. Úplná uzavírka mezi 21. a 41. kilometrem je plánována od dnešních 18:00 do nedělních 08:00.

Objížďka pro auta do 12 tun povede z exitu 41 po silnicích II/111 a II/112 do Benešova a dále po silnici I/3 na exit 21 Mirošovice. Vozidla nad 12 tun budou jezdit přes Mirošovice po silnici I/3 a D3 na Tábor a dále po silnicích I/19 a I/34 na exit 90 Humpolec. Provoz jedním pruhem v obou pásech začne v neděli od 08:00 a potrvá do 14:00.

Původní nadjezd na 23. kilometru byl postaven spolu s dálnicí v 70. letech minulého století. Nahradí ho nový most, který řidičům začne sloužit od listopadu.