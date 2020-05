Dálnice D1 na Brněnsku je mezi sjezdy 168. a 178. zavřená

Brno - Kvůli demolici nadjezdů se dnes od 21:00 uzavřela na Brněnsku dálnice D1 mezi 168. a 178. kilometrem. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl. Uzavírka potrvá do soboty 11:00, objížďka vede po souběžné silnici druhé třídy.

Exit 178 je u Ostrovačic, exit 168 u lokality Devět křížů. Doprava byla v místě už od dnešních 15:00 omezená do tří pruhů, ve třech pruzích bude i po otevření až do sobotního odpoledne. "Od 21:00 se místo zavřelo a začínáme pracovat. Na místo jsme postavili dopravní značení, policie to odklání," uvedl Rýdl.

V rekonstruovaném úseku je to už druhá uzavírka. Silničáři ho začali opravovat letos na jaře, práce za více než 1,7 miliardy mají skončit v září příštího roku.

V dalších dnech začne v úseku modernizace středního dělicího pásu a bude se jezdit ve dvou zúžených pruzích v obou směrech, rychlost bude omezená na 80 kilometrů v hodině.