Dallas zdramatizoval výhrou ve Vegas finále Západní konference NHL

Las Vegas - Hokejisté Dallasu zvítězili na ledě Vegas 4:2 a druhou výhrou za sebou snížili stav finále Západní konference NHL na 2:3. První hvězdou zápasu se stal hostující útočník Ty Dellandrea, který ve třetí třetině zlomil během 87 sekund dvěma góly nerozhodný výsledek 2:2. Další souboj se uskuteční v noci na úterý.

V historii NHL otočily stav 0:3 na zápasy jen čtyři týmy. "Znám tyhle kluky. Nebyli šťastní, do jaké jámy se dostali, ale rozhodli se s tím něco udělat. Rozjeli se a tohle je výsledek," rozplýval se trenér Dallasu Peter DeBoer. Z vítězství se radoval i Radek Faksa, který na ledě strávil patnáct minut a připsal do do statistiky +/- jeden kladný bod.

DeBoerovi svěřenci vyhráli oba zápasy i bez suspendovaného kapitána Jamieho Benna, který už může příště nastoupit. V průběhu série se ještě zranil Jevgenij Dadonov. "Vítězství je o to sladší, že jsme jej dosáhli bez několika hráčů. Je skvělé, že máme kam sáhnout a že si všichni odvedou své," doplnil kouč Dallasu.

Hráči Vegas vedli 1:0 a 2:1. Skóre otevřel Ivan Barbašev, jenž se natlačil ve 14. minutě z pravé strany před branku a forhendovou kličkou překonal Jakea Oettingera. Druhý gól domácích dal na začátku druhé třetiny Chandler Stephenson střelou z levého kruhu.

Dallas odpověděl v obou případech velmi rychle. Luke Glendening vyrovnal na 1:1 tečí střely Thomase Harleyho od modré čáry. V prostřední třetině smazal manko dorážkou Jason Robertson, který skóroval v sérii už popáté.

Nečekaným hrdinou se stal Dellandrea, který se v úvodních dvou zápasech ve Vegas nevešel do sestavy. Skóre překlopil v 51. minutě na stranu Dallasu střelou z pravého kruhu i s přispěním teče bránícího Alexe Pietrangela. O chvíli později pojistil výhru zakončením z předbrankového prostoru.

"Už minule jsem zahodil jednu šanci, kterou bych měl proměňovat. Snažil jsem se střílet a těší mě, že to tentokrát vyšlo a že jsem přispěl týmu k výhře," uvedl Dellandrea. "Nebudu lhát, že to nebylo těžké, když jsem nehrál. Snažíte se ale být připraven, jakmile přijde šance. Soustředil jsem se v zápase hlavně na to, abychom vyhráli a jsem za tým šťastný, že se to povedlo," doplnil.

Ve Vegas vědí, co potřebují zlepšit. "Měli jsme 24 ztrát. Nejsem si jistý, zda bychom porazili v lednu Arizonu s takovým číslem. Není to nic proti Arizoně, mám k ní respekt. Jen vysvětluju, že nesmíme tak často přicházet o puky," objasnil domácí kouč Bruce Cassidy. "Podle mě to souvisí s odhodláním, touhou vyhrát. Když chybí, neděláte správná rozhodnutí s pukem, hráči se navzájem dobře nepodporují, nedoplňují. To je hlavní věc, kterou musíme změnit. A také jsme nepodrželi dlouho vedení," hledal kouč příčiny prohry.

Kapitán Vegas Mark Stone souhlasil. "Nepodali jsme v posledních dvou zápasech nejlepší výkon. Chce to trochu větší nasazení a hrát naplno od začátku," podotkl. "Nehráli jsme celých šedesát minut. Byli hladovější, vyhrávali souboje. Hráli s větší touhou vyhrát. Nikdo ale neříkal, že to bude lehká série. Musíme se hlavně vyrovnat v jejich odhodlání," řekl obránce Golden Knights Alec Martinez.

Vítěz série se o Stanley Cup utká s Floridou, jež vyřadila Carolinu 4:0 na zápasy.

Finále Západní konference play off NHL - 5. zápas: Vegas - Dallas 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Branky: 14. Barbašev, 24. Stephenson - 51. a 53. Dellandrea, 16. Glendening, 26. Robertson. Střely na branku: 29:34. Diváci: 18.546. Hvězdy zápasu: 1. Dellandrea, 2. Robertson (oba Dallas), 3. Stephenson (Vegas). Stav série: 3:2.