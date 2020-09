Dallas má na dosah finále NHL, Faksa a Nosek nehráli

Utkání play off NHL Dallas - Vegas. Brankář Dallasu Stars Anton Chudobin (vpravo) sleduje, jak do jeho branky míří Alex Tuch z Vegas Golden Knights.

Utkání play off NHL Dallas - Vegas. Brankář Dallasu Stars Anton Chudobin (vpravo) sleduje, jak do jeho branky míří Alex Tuch z Vegas Golden Knights. ČTK/AP/JASON FRANSON

Edmonton - Hokejisté Dallasu zdolali v NHL Vegas 2:1, v sérii vedou 3:1 na zápasy a dělí je jediná výhra od postupu do finále. Do zápasu nezásahl na vítězné straně Radek Faksa, poraženým scházel Tomáš Nosek. Oba čeští útočníci byli podle nového termínu označeni jako nezpůsobilí ke hře.

Aktivnější Vegas zúročil převahu ve 28. minutě, když v přesilové hře otevřel skóre Alec Martinez střelou zpoza pravého kruhu. Dallas ale ještě ve druhé třetině otočil. Zblízka vyrovnal bekhendem Joe Pavelski, který se v letošním play off trefil už podeváté. Gól vstřelil i s přispěním teče blokujícího Natea Schmidta, od jehož hokejky se puk nečekaně vznesl do vzduchu nad lapačku Robina Lehnera. Vítězný gól dal v přesilové hře z dorážky kapitán týmu Jamie Benn.

"Potřebovali jsme nějaký moment, který by nás rozjel, a byl to Pavelského gól. Dodal nám energii," řekl trenér Dallasu Rick Bowness.

Jehož svěřenci byli v první polovině utkání pod tlakem, oporu ale měli v Antonu Chudobinovi, který zastavil 32 střel a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Ruský gólman vytáhl zejména ve třetí třetině několik skvělých zákroků i v sedmdesát sekund dlouhém oslabení tří proti pěti. "Zkomplikovali jsme si to," řekl Pavelski, který prožil v 54. minutě nevýhodu dvou mužů na trestné lavici. "To byl moment zápasu, že jsme ubránili takovou situaci. Naši hráči na oslabení odvedli ohromnou práci," podotkl.

Soupeře zmařená šance zlomila, v posledních čtyřech minutách už ani nevystřelil. "Když je v sázce zápas, vedete o gól a do konce chybí málo, musíte udělat cokoliv, abyste výhru udrželi. To kluci udělali. Obětovali se a vydřeli to," řekl Bowness a vyzdvihl výkon Chudobina, který v sérii inkasoval jen šest branek. "Drží nás v každém zápase. Když dobře čte hru, jak tomu bylo dnes, vypadají jednoduše i velmi obtížné zákroky," dodal.

Dallas má teď na dosah finále NHL, které hrál naposledy před dvaceti lety. "Jsme o další krok blíže, ale ještě jsme nepostoupili. Musíme zůstat soustředění na to, abychom příště odehráli náš nejlepší zápas série," podotkl Pavelski. Stars mají se stejným stavem čerstvou zkušenost - v letošním play off už ztratili s Coloradem vedení 3:1 na zápasy, ale rozhodující duel vyhráli v prodloužení.

Vegas jako nejvýše nasazený tým Západní konference prozatím patřičně nevyjádřil střeleckou převahu (132:90, v sobotním utkání 33:20). "Vše, co potřebujeme, je zakončit naše akce. I dnes jsme si vytvořili hodně dobrých šancí a trefili jsme dvakrát nebo třikrát tyč. Mohl to být jiný příběh," řekl trenér Vegas Peter DeBoer. "S nasazením jsem spokojený, ale s jedním vstřeleným gólem se těžko vyhrává. Musíme také najít způsob, jak Chudobinovi znepříjemnit chytání," dodal.

Výsledek semifinále play off NHL

Západní konference - 4. zápas:

Dallas - Vegas 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky: 32. Pavelski, 40. Jamie Benn - 28. Martinez. Střely na branku: 20:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Chudobin, 2. Jamie Benn (oba Dallas), 3. Stastny (Vegas). Stav série: 3:1.