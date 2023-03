Dálkař Juška byl na halovém ME pátý, štafeta čtvrtkařek doběhla čtvrtá

Istanbul - Dálkař Radek Juška byl na halovém mistrovství Evropy šest centimetrů od medaile. Předvedl svůj nejlepší výkon sezony 794 centimetrů a v Istanbulu obsadil páté místo. Třetí halový evropský titul za sebou získal olympijský šampion Miltiadis Tentoglu z Řecka, jenž hned prvním pokusem skočil 830 centimetrů. Štafeta čtvrtkařek Tereza Petržilková, Marcela Pírková, Nikola Bendová, Lada Vondrová byla čtvrtá, na medaili ztratila téměř dvě sekundy. Ondřej Kopecký dokončil sedmiboj na šestém místě.

Osm let po stříbru na HME v Praze útočil Juška v Istanbulu na další cenný kov. Za Tentogluem a Švédem Thobiasem Montlerem, který se dostal na 819 centimetrů, se bojovalo o bronz. Zkušený český reprezentant, jenž závodil na šampionátu díky divoké kartě svazu, měl v úvodu navrch. Na třetí místo se dostal ve druhé sérii díky 785 centimetrům, ve čtvrté se pak o devět centimetrů zlepšil.

Z medailové pozice ho ale v páté sérii osmimetrovým skokem odsunul Rumun Gabriel Bitan a pak se před něj dostal ještě Bulhar Božidar Sarabojukov (797). Juška útočil, ale daleký závěrečný pokus byl s přešlapem. "Je to škoda, bylo to blízko. Ale na to, že jsem vůbec nevěděl, jestli budu skákat halovku, tak nemůžu být nespokojený," řekl Juška České televizi.

V zimě se potýkal s problémy se zády. "Dvakrát měl to zastavilo v přípravě. Chybí mi třeba dva měsíce tréninku. Bylo to znát. Dělali jsme všechno pro to, abych odskákal a dobře odskákal. Myslím, že jsem udělal pěknou tečku," ocenil svěřenec Josefa Karase.

Vytoužený cenný kov nezískaly ani čtvrtkařky. Petržilková stejně jako v individuálním finále rozbíhala z nevýhodné první dráhy. "Bylo to fyzicky náročné, čtvrtá čtvrtka a ještě v první dráze," posteskla si. Pírková na druhém úseku neudržela kontakt s medailovými pozicemi. "Věděla jsem, že musím mít v kontaktu Itálii, tak jsem se jí snažila chytit. Bohužel mi došlo," litovala.

Ze šesté příčky se nedostala ani Bendová, která podobně jako Pírková běhá spíše kratší tratě. Finišmanka Vondrová výborným letmým časem 51,25 na lepší než čtvrté místo stačit nemohla. "Myslím si, že jsme všechny chtěly víc. Byla jsem daleko, nechala jsem tam všechno a už to prostě nešlo," řekla.

Vyhrály favorizované Nizozemky s Lieke Klaverovou a finišující světovou rekordmankou Femke Bolovou. Ta vybíhala do závěrečného úseku společně s dalšími dvěma štafetami, ale nakonec rekordem šampionátu 3:25,66 nadělila druhým Italkám téměř tři sekundy. Bronz získalo Polsko.

Vícebojař Kopecký i na překážkách zaostal za svým potenciálem, výkonem 8,15 se zařadil v této disciplíně na sedmou příčku a průběžně udržel osmou pozici. Také ve skoku o tyči Kopecký marně útočil na sezonní maximum pět metrů. Zapsal 480 centimetrů, ale zásluhou nezdaru a zranění dvou soupeřů se posunul na šestou pozici.

Tu v závěrečném kilometru udržel. Jeho celkový zisk 5792 bodů byl o více než 200 bodů nižší než při domácím šampionátu, kde překonal poprvé v kariéře 6000 bodů. "Šesté místo je skvělé. To byl takový cíl, ale myslel jsem si, že to bude (bodově) trochu výš. S výkony nejsem spokojený. Ale nabral jsem spoustu zkušeností, možná nějaké věci udělám jinak. Byla to moje první akce, takže fajn," uvedl čtyřiadvacetiletý vícebojař.

Poté, co loni kvůli zranění o vrcholy sezony přišel, s trenérem Romanem Šebrlem při ladění formy tolik neriskovali. "Vzali jsme to hodně na zdravotní stránku, nešli jsme tolik na tu hranu," dodal Kopecký.

Třetí titul halového mistra Evropy získal evropský rekordman Kévin Mayer z Francie. Nasbíral 6348 bodů a nechal o třicet bodů za sebou dvacetiletého Nora Sandera Skotheima. Na bronzovou příčku se v závěrečném kilometru posunul Estonec Risto Lillemets (6079).

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice

Finále:

Muži:

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 830, 2. Montler (Švéd.) 819, 3. Bitan (Rum.) 800, ..5. Juška (ČR) 794.

Sedmiboj (po 6 disciplínách): 1. Mayer 5521 (60 m: 6,85 - dálka: 741 - koule: 15,81 - výška: 198 - 60 m př.: 7,76 - tyč: 530), 2. Skotheim (Nor.) 5420 (7,05 - 760 - 14,09 - 219 - 8,05 - 500), 3. Eitel (Něm.) 5222 (6,81 - 719 - 15,27 - 201 - 8,15 - 480), ...6. Kopecký (ČR) 4977 (7,09 - 736 - 13,57 - 192 - 8,15 - 480).

Ženy:

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 198, 2. Weermanová (Niz.) 196, 3. Tabašnyková (Ukr.) 194.