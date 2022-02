Dali jsme jasně najevo, že si jdeme pro pohár i titul, řekl sparťan Wiesner

Praha - Fotbalisté Sparty podle obránce Tomáše Wiesnera výhrou 2:0 na Slavii ve čtvrtfinále domácího poháru jasně ukázali, že chtějí v této sezoně získat MOL Cup i ligový titul. Autor gólové asistence si pochvaloval, jak se svěřenci trenéra Pavla Vrby na obhájce trofeje takticky připravili.

Letenští porazili Slavii podruhé za sebou, v říjnu nad ní v nejvyšší soutěži zvítězili doma 1:0. Předtím Sparta nevyhrála nad odvěkým pražským rivalem 14 soutěžních derby po sobě.

"Je to prostě nádhera. To, že to bylo minulý zápas v lize, je také hezké, dnes postup v poháru. Teď jsme si dali jasný cíl, že chceme vyhrát pohár i titul. Myslím si, že jsme dali jasně najevo, že si pro to jdeme," řekl Wiesner pro klubovou televizi.

Sparta si dnes v Edenu vytvořila dvoubrankový náskok už v úvodní půlhodině, kdy se trefili Ladislav Krejčí mladší a Jakub Pešek po Wiesnerově přihrávce. "Měli jsme ještě nějaké příležitosti. Ale poměrně rychle jsme dali na 2:0 a udrželi si to. Myslím, že jsme si to i takticky pohlídali. Nebyl nějaký záměr je tímhle způsobem rozhodit, spíš je naší hrou překvapit," uvedl Wiesner.

"My jsme si na ně perfektně připravili taktiku a drželi se toho svého, co máme od trenéra. Prakticky celý tým dnes na jedničku," doplnil čtyřiadvacetiletý pravý obránce.

Letenští uspěli i v pozměněné sestavě s několika mladíky. "Kluci, kteří teď dostali šanci, na ni čekali. Myslím si, že ji využili výborně. Taktika byla stejná. Máme jasnou hru, kterou chceme hrát, a drželi se jí i dnes," prohlásil Wiesner.

Trochu ho mrzelo, že sparťané před zápasem na Slavii v sobotu vstoupili do ligového jara jen bezbrankovou remízou v Českých Budějovicích. Nicméně věří, že vyhrané derby Letenské povzbudí před nedělním domácím šlágrem s Plzní. Na západočeského lídra ligové tabulky Sparta z třetího místa ztrácí čtyři body.

"Teď je důležité se soustředit na víkend na Plzeň, tu porazit a zase tlačit na titul, který my jednoznačně chceme," dodal trojnásobný český reprezentant.