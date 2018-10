New York - Sluneční světlo může být nejlepší dezinfekcí. Vyplývá to z nové studie, podle níž sluneční paprsky proudící do domu ničí zhruba polovinu živých bakterií v prachu. Sluneční světlo tak může zničit potenciálně škodlivé mikroorganismy spojené s dýchacími chorobami, což by si měly vzít k srdci jak nemocnice, tak rodiny, uvádějí vědci z Oregonské univerzity.

Vědci posbírali prach z domácích vysavačů a nechali ho po dobu 90 dní ležet v miniaturních pokojích. Ty byly buď zatemněné, anebo měly okna, kterými dovnitř proudilo slunce a ultrafialové světlo. Když poté prach analyzovali, zjistili, že slunce zničilo bakterie blízce spojené s druhem Saccharopolyspora rectivirgula.

Tato bakterie způsobuje takzvané "farmářské plíce", což je označení pro plicní onemocnění, které postihuje zejména pracovníky v zemědělství a má jak akutní, tak chronickou formu.

Doktor Ashkaan Fahimipour, který vedl studii na Oregonské univerzitě, doporučuje další výzkum, ale dodává: "Na základě našich zjištění nevidím žádnou újmu, pokud necháme do svých domovů proudit trochu víc slunečního světla," citoval ho zpravodajský server Daily Mail.

"V nemocnici se už nyní provádí spousta kroků, které mají bránit infekcím, a v budoucnu by mezi ně mohlo přibýt i sluneční světlo jako levné opatření, které se dá snadno zavést," dodal.

Pro svůj experiment vytvořili američtí vědci 11 místností s kontrolovaným klimatem a ve velikosti zhruba třicetiny běžného obývacího pokoje širokého 4,3 metru. Do každého pokoje umístili prach z domácích vysavačů na Petriho misce.

Tento prach byl vystaven slunečnímu světlu pronikajícímu oknem, UV světlu filtrovanému zvenčí, anebo úplné temnotě při okně zakrytém hliníkovou deskou. O tři měsíce později obsahovaly prachové vzorky 12 procent živých bakterií, které byly schopny reprodukce, v porovnání s 6,8 procenta prachových bakterií v pokoji s přístupem slunečního světla a 6,1 procenta vystavenými UV záření.

Výsledky naznačují, že sluneční světlo je "baktericidem", tedy prostředkem schopným ničit bakterie, uvádí studie, kterou vědci z Oregonské univerzity zveřejnili v odborném časopise Microbiome. Podle nich je možné, že vyvolává chemickou reakci, která vyhubí mikroorganismy.

"Naše studie podpořila po staletí tradovanou lidovou moudrost, že sluneční světlo má sílu zabít mikroby v částicích prachu," říká doktor Fahimipour. "Potřebujeme ale další výzkum, abychom pochopili příčiny posunu mikrobiomu prachu po vystavení světlu."

"Lidé tráví většinu času uvnitř budov, a tudíž je nevyhnutelné jejich vystavení prachovým částečkám, které obsahují celou škálu bakterií - včetně patogenů, jež mohou způsobit choroby," dodal. "Proto je důležité pochopit, jak prvky budov, které obýváme, ovlivňují prachový ekosystém, a jaký to může mít dopad na naše zdraví."