Dagmar Pecková na festivalu Zlatá Pecka spojí operetu Netopýr s Járou Cimrmanem

Praha - Operní pěvkyně Dagmar Pecková na srpnovém festivalu Zlatá Pecka mimo jiné spojí operetu Netopýr Johanna Strausse mladšího s Divadlem Járy Cimrmana. Festival, jehož je spoluorganizátorkou, zahájí 27. srpna v chrudimském gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mší a požehnáním festivalu. Součástí jeho programu bude také filmové představení Jára Cimrman ležící spící a divadelní představení Hospoda Na mýtince. Jeho autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak a jako spoluautor je uváděn Jára Cimrman. Pecková to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Fiktivní český vynálezce, filosof a dramatik Cimrman se na festivalu objeví také v souvislosti s uvedením Straussova Netopýra 28. srpna ve Fibichově sále Muzea Chrudim. Během představení cimrmanolog a herec Petr Brukner na přednášce 'vysvětlí', jak to s autorstvím známé operety bylo doopravdy," sdělila Pecková.

Program festivalu Zlatá Pecka má každý rok téma spojené s konkrétními hudebními osobnostmi nebo styly. Záměrem pořadatelů vždy bylo propojení tématu s výtvarným uměním, filmem nebo divadlem. V minulosti to byla například opera Georgese Bizeta Carmen, antická Trója, Rusalka Antonína Dvořáka, pěvkyně Maria Callasová nebo Wolfgang Amadeus Mozart.

"Letos jsem chtěla jako téma vídeňskou operetu, ale najít k tomu něco výtvarného nebo divadelního bylo obtížné. Až jsem na internetu narazila na koncert Českého národního symfonického orchestru s Liborem Peškem a Divadla Járy Cimrmana Proso. V tu chvíli mi to sepnulo a požádala jsem Divadlo Járy Cimrmana o spolupráci," uvedla Pecková.

Zmínka o operetě Proso se objevuje v představení nazvaném Hospoda Na mýtince. V semináři se uvádí, že operetu zaslal Cimrman do Vídně na hudební soutěž. V její porotě zasedli mimo jiné Franz Lehár, Johann Strauss nebo Oskar Nedbal. Členové poroty příjem Cimrmanovy operety zapřeli, nejlepší pasáže a motivy si rozebrali a použili ve vlastních skladbách nebo v dílech svých příbuzných.

Do Chrudimi na Zlatou Pecku letos také zavítá německý basista René Pape. Sólista Metropolitní opery, Státní opery v Berlíně a držitel Grammy se zúčastní interpretačního kurzu v programu Zlaté Pecky Pěvissimo. Biblické písně Antonína Dvořáka přednese 30. srpna v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. "Trochu se to z tématu Cimrmana vymyká, ale je to vzácná příležitost slyšet vynikajícího pěvce," podotkla Pecková.

Dvaašedesátiletá Pecková má vedle festivalu Zlatá Pecka i další umělecké aktivity. Mimo jiné 26. června vystoupí na festivalu Smetanova Litomyšl v činoherní inscenaci Mistrovská lekce, ve které ztvární slavnou sopranistku Callasovou. "Jsem ráda, že i tak uznávaný festival mně dá šanci jako herečce. Není to žádný štěk, ale 40 stran textu. Vedle My Fair Lady v Hudebním divadle Karlín a Carmen v Národním divadle to považuji za svůj umělecký vrchol," prohlásila Pecková.

Rodačka z Chrudimi Pecková se objevuje na koncertních pódiích i operních scénách evropských metropolí. Je držitelkou ceny Thálie za rok 1999 za titulní roli v Bizetově opeře Carmen na scéně Národního divadla v Praze. Před sedmi lety se představila v projektu Hříšnice na několika festivalech. Zaujala také svým projektem Wanted sestaveným z písní německého skladatele Kurta Weilla. Za 42 let své kariéry nahrála před dvě desítky alb. Před pěti lety vyšla o Peckové kniha Dítě štěstěny, kterou napsal publicista a hudebník Lukáš Kuta. Ke svým 60. narozeninám vydala Pecková knihu s podtitulem Šaty noty boty, ve které rozmlouvá s novinářkou Michaelou Zindelovou.