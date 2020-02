D8 u Ústí je devět hodin uzavřená, jeden řidič zemřel

Dálnici D8 u Ústí nad Labem uzavřela 18. února 2020 ráno ve směru na Prahu nehoda dvou kamionů. Jeden z řidičů při ní zemřel. Omezení podle policie potrvá zřejmě celé dopoledne. Řidiči by měli využít objízdnou trasu.

Dálnici D8 u Ústí nad Labem uzavřela 18. února 2020 ráno ve směru na Prahu nehoda dvou kamionů. Jeden z řidičů při ní zemřel. Omezení podle policie potrvá zřejmě celé dopoledne. Řidiči by měli využít objízdnou trasu. PR/HZS Ústeckého kraje

Ústí nad Labem - Dálnice D8 u Ústí nad Labem je od rána uzavřená ve směru na Prahu kvůli nehodě dvou kamionů. Jeden z řidičů při ní zemřel. ČTK to řekla policejní mluvčí Šárka Poláčková. Podle hasičů je druhý řidič zraněný. Omezení podle Poláčkové potrvá odhadem do 16:00. Řidiči by měli využít objízdnou trasu.

"Na dálnici probíhá úklid a překlad," řekla po půl jedné ČTK Poláčková. Po nehodě jsou na komunikaci střepy a kusy plechu. Podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Marvana se o úklid starají majitelé vozidel, hasiči zásah ukončili.

Nehoda se stala zhruba na 77. kilometru. "Hasiči vyprostili zemřelého a uklidili vyteklé provozní náplně havarovaných kamionů," uvedli ráno na twitteru ústečtí hasiči. Druhý z řidičů skončil v nemocnici.