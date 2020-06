Brandýsek (Kladensko) - Dálnice D7 je u Brandýska na Kladensku uzavřená kvůli bourání mostu, který vede přes dálnici. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Řidiči mohou úsek objet přes Smečno a dálnici D6. Uzavírka má skončit v neděli v 9:00. Nemáme hlášeny žádné dopravní komplikace, řekl dnes po 19:00 ČTK policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Provoz na dálnici byl dnes odpoledne omezen, uzavírka začala podle plánu, tedy v 19:00. Objízdná trasa vede ve směru od Prahy po silnici I/61 na Kladno, dále po dálnici D6 a silnici II/236 na Smečno. V opačném směru od Chomutova mohou řidiči úsek objíždět po silnici II/236 a dálnici D6. Uzavřený je úsek mezi sjezdem na Knovíz a na Stehelčeves.

Most musejí stavbaři zdemolovat kvůli špatnému technickému stavu, vede po něm silnice třetí třídy spojující Brandýsek a Knovíz. Nový most by měl být hotový do 18. listopadu. Jde o investici Středočeského kraje, který za něj zaplatí přes 30 milionů korun, využije ale peníze z evropských dotací.