D3 u Tábora bude část víkendu kvůli bourání mostu neprůjezdná

Záluží (Táborsko) - Kvůli bourání mostu přes dálnici bude od soboty večer do nedělních 9:00 neprůjezdná dálnice D3 u Záluží na Táborsku. Silničáři tam postaví nový most. Od 17. června do konce srpna čekají řidiče částečná omezení v jednotlivých jízdních pruzích, podle toho, jak bude stavba postupovat. Jde o úsek mezi 76. a 78. kilometrem dálnice. Novinářům to dnes sdělila Hana Brožková z kanceláře jihočeského hejtmana. Náklady na most budou 59 milionů Kč, hotový bude na konci v listopadu, řekla ČTK Brožková. Objížďky povedou po silnicích I/19, I/3 a II/123, uvedl na dotaz ČTK Adam Koloušek z českobudějovické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na D3 čeká řidiče omezení do druhé poloviny července i mezi kilometry 62,3 –70,7. Řidiči musí zpomalit také u Chotýčan, kde silničáři budují odpočívadla, jež otevřou v polovině září.

Od soboty večer do nedělních 9:00 bude úsek u Záluží neprůjezdný. "V době demolice mostu bude dálnice D3 pro provoz zcela uzavřena a provoz bude vedený po objízdných trasách," sdělila Brožková. Do konce srpna budou pak menší omezení, kdy motoristé pojedou vždy jedním pruhem v každém směru. Od září se bude jezdit plynule, při závěrečné fázi stavby, což bude v listopadu, bude opět omezení.

Provoz na dálnici D3 je od 22. května omezený na hranici Jihočeského a Středočeského kraje kvůli opravám. Většinu času oprav bude jeden pás dálnice zavřený a auta pojedou na Prahu i na České Budějovice vždy jen jednou částí dálnice, řekl ČTK Koloušek. Práce mezi kilometry 62,3 –70,7, tedy mezi Chotovinami a Meznem, potrvají dva měsíce. Při opravě bude také omezený provoz na mimoúrovňové křižovatce Chotoviny. Náklady budou 218 milionů korun bez DPH.

V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.