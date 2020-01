D3 je u Soběslavi po nehodě plně průjezdná, zranili se 4 lidé

Soběslav (Táborsko) - Dálnice D3 byla dnes na 90. kilometru u Soběslavi ve směru na Prahu zhruba pět hodin zavřená. Nyní je v obou směrech opět průjezdná. Kamion z neznámých příčin prorazil svodidla a vjel do protisměru, kde se srazil s osobním autem a převrátil se na bok. Při nehodě se zranili čtyři lidé. D3 byla směrem na Prahu zavřená od 13:00 do 18:00. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.

"Dálnice je zprůjezdněná v obou směrech, vždy jen v pravém jízdním pruhu. Levé jízdní pruhy jsou uzavřeny, jsou poškozená svodidla," uvedl po 18:00 Matzner. V úseku je potřebné dopravní značení. Ve směru z Prahy byla D3 již odpoledne průjezdná.

Nehoda se stala na 90. kilometru mezi výjezdy 95 Soběslav a 84 Planá nad Lužnicí, vyplývá z informací Národního dopravního informačního centra. Při havárii se zranil řidič nákladního auta a tři lidé v osobním voze.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková ČTK řekla, že jeden muž má středně vážné zranění hlavy a krční páteře, další tři lidé utrpěli lehká zranění. "Z toho dva muži a jedna žena. Mají pohmožděniny a drobné tržné rány," řekla Kafková. Záchranáři převezli všechny čtyři zraněné do českobudějovické nemocnice.

U nehody zasahovali hasiči ze Soběslavi. Vyprošťovat z aut nikoho nemuseli. ČTK to řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Při havárii uniklo do kanalizace 30 litrů nafty.