D11 na 31. km zablokovala nehoda bagru, dálnice je v obou směrech uzavřena

Dálnici D11 na 31. kilometru ve směru na Hradec Králové 30. srpna 2023 po poledni zablokovala nehoda bagru, která se stala při stavebních pracích. Bagrista zapomněl sklopit rameno a narazil jím do mostu.

Dálnici D11 na 31. kilometru ve směru na Hradec Králové 30. srpna 2023 po poledni zablokovala nehoda bagru, která se stala při stavebních pracích. Bagrista zapomněl sklopit rameno a narazil jím do mostu. ČTK/X/Policie ČR

Kostelní Lhota (Nymbursko) - Dálnici D11 na 31. kilometru ve směru na Hradec Králové dnes odpoledne zablokovala nehoda bagru, která se stala při stavebních pracích. Bagrista zapomněl sklopit rameno a narazil jím do mostu. Utrpěl lehké zranění. Most je neprůjezdný. Do vyjádření statika je v obou směrech uzavřený i úsek dálnice mezi 25. a 35. kilometrem, řekla ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Nehoda byla hlášena před 12:30. Stav mostu musí posoudit statik, který jede na místo. "Do jeho vyjádření je dálnice obousměrně neprůjezdná," uvedla mluvčí. Doprava ve směru na Hradec Králové je odkláněna na 25. kilometru na Sadskou a v opačném směru na 35. kilometru na Pískovou Lhotu.