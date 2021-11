CzechTrade: Design není jen umění. Design je marketingový nástroj

Design je podle výkladového slovníku povrchová úprava výrobku, jeho celkový vzhled vychází z účelové funkce a estetického dojmu. Agentura na podporu obchodu CzechTrade přidává k této definici estetického pojetí i byznysový úhel pohledu.

Pokud firma design správně používá a má jej odpovídajícím způsobem zařazený do své podnikové strategie, může jí výrazně pomoci při prodeji produktů. Upozorňuje Zuzana Sedmerová, vedoucí manažerka projektu „Design pro konkurenceschopnost” v agentuře CzechTrade. Průmyslový design vnímá nejen jako vlastní podobu výrobku, ale také jako správnou grafiku doprovodné dokumentace, stejně jako formu poskytovaných doprovodných služeb a způsob, jak nabízet daný produkt.

“Design není o tom, že autor něco navrhne a výrobce to následně vyrobí. Jde o proces, kdy designér ve firmě působí, snaží se poznat její procesy a myšlení. Nenavrhuje něco, co se líbí jemu, ale co je prospěšné pro firmu. Právě v tomto se design liší od umění,” upřesňuje Sedmerová.

Pro CzechTrade je design jak důležitým kritériem pro úspěšný export českých výrobků a služeb do zahraničí, tak i službou. „Je to jistý druh zprostředkování, protože když se povede nastavit správná forma a postup, může jít o silnou konkurenční výhodu. Je důležité, abychom našeho klienta dobře připravili už v České republice. Aby detailně poznal trh, na který vstupuje, a aby si připravil potřebnou dokumentaci. A samozřejmě platí, že produkt musí být atraktivní a funkční. Čím více, tím samozřejmě lépe,” připomíná vedoucí marketingu v agentuře CzechTrade Hana Toclová.

CzechTrade nabízí zájemcům on-line Adresář designérů, který zahrnuje veškeré kreativní obory, od produktového designu po grafiku nebo digitální komunikaci. „Máme databázi, do které se mohou designéři hlásit a klienti si pak z nich vybrat. Současně je to platforma, již používáme k propagaci českého designu v zahraničí,” doplňuje Zuzana Sedmerová.

Cílem je co nejlépe skloubit požadavky na design produktu a jeho komunikaci s efektivní marketingovou strategii. Ideálem je tzv. čistý marketing, spočívající v tom, že přijatá strategie je výsledkem konzultace agentury a jejích designových expertů s příslušnou firmou. Zapojeni jsou i exportní konzultanti a zahraniční kanceláře agentury. „Je nezbytné prověřit vývozní připravenost každého exportéra. V praxi to znamená, že firma dodá podklady a naši specialisté ve světě jí dají zpětnou vazbu, zda má šanci ve světě zaujmout a jak se vyvarovat chyb,” upřesňuje Toclová.

Příběhů, kdy se podařilo podnikům pomoci, je celá řada. „Jedna malá firma, která vyrábí pily na tabulové sklo, dovážela do Německa. Jejími zákazníky byli především kutilové a malé dílny. Vadilo jim, že na zahraničních veletrzích byli řazeni mezi rozvojové země, a tudíž vystavovali na málo atraktivních plochách. Po konzultacích s naším designérem provedla firma redesign svých výrobků včetně funkčních vylepšení, což zaujalo. Mohli pak zvýšit cenu strojů a dostali se do vyšší kategorie, protože byli schopni nabídnout zboží s vyšší přidanou hodnotu. Stánky na okrajových místech veletrhů se pro ně staly minulostí,” líčí Sedmerová.

Na konec letošního a začátek nového roku přichystal CzechTrade nové služby. „Patří mezi ně Exportní aliance, z nichž každá má svého gestora. Ten sestaví plán aktivit, jejichž součástí jsou rovněž marketing a grafika. V roce 2022 přibude Digitální marketing a e-commerce, jejímž smyslem je připravit firmy po strategické stránce. Aby pracovaly se svou značkou komplexně, aby měly dobře nastavené systémy a komunikační kanály,” popisuje Hana Tolcová.

Její kolegyně závěrem opětovně upozorňuje, že design není samospásný. „Firmy mívají mylnou představu, že si najmou designéra a on jim vše rozjede. Není sporu o tom, že designér může odvést velmi dobou práci, jenže pokud firma nezapojí vhodný marketing, pak to nestačí. Mezi designem a marketingem musí panovat synergie,” shrnuje Zuzana Sedmerová.