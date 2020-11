Cyklokrosaře čeká ME, pojede se jen ve čtyřech kategoriích

Hertogenbosch (Nizozemsko) - V omezeném režimu se o nadcházejícím víkendu uskuteční mistrovství Evropy cyklokrosařů v Hertogenboschi. Nepojedou se závody juniorských kategorií. Rozhodnutí pořadatelů kvůli novým vládním opatřením v zemi při boji s nemocí covid-19 výrazně ztenčilo řady českých reprezentantů, kteří se v Nizozemsku představí, ale i medailové naděje výpravy.

Z původního dvacetičlenného výběru v ní zbylo trenéru Petru Dlaskovi pouze osm cyklokrosařů. Zkušená Pavla Havlíková podstoupila tento týden operaci ruky a jedenáct nejmladších reprezentantů musel nechat doma. Pojedou se jen závody elitních kategorií a závodníků do 23 let.

"Je to pro mě i celý náš cyklokros tvrdá rána. Právě mezi juniory a juniorkami máme jezdce schopné bojovat o medaile či o přední umístění. Všem našim nominovaným ale věřím, že dokážou ze sebe vymáčknout maximum, v cíli padnou na hubu a ukážou, co v nich je," uvedl Dlask pro server mtbs.cz.

Trať a podmínky by z jeho pohledu měly vyhovovat trojnásobnému českému šampionovi Michaelu Borošovi. "Jedna část je vyloženě do tahu, druhá zase spíš technická. Podle předpovědi počasí hlásí až 13 stupňů a jasno. Takže to by mělo sedět rychlostním typům. Určitě by měl Bory zajet lepší výsledek než v Oudenaarde (34. místo). On je navíc typem jezdce, který se potřebuje co nejvíc rozzávodit," uvedl Dlask.

"Trať znám, jel jsem tam před dvěma roky. Bude to dost rychlé, nechybí ani písečné pasáže. Navíc má být docela teplo, takže by nemělo být žádné bláto, podmínky by mi měly vyhovovat. V přípravě jsem udělal maximum, tak uvidím, na co to bude stačit. Zatím ani vůbec netuším, kdo se vlastně objeví na startu. Zatím je to taková loterie," prohlásil Boroš.

Rád by se blýskl dobrým výsledkem, ale s odhady ohledně umístění se drží při zemi. "Vůbec nedokážu říct, jaká jsou má očekávání. Momentálně se mi totiž vůbec nedaří. Takže doufám, že horší už to být nemůže a že to bude jenom lepší," přál si Boroš.

Na startu nebude obhájce loňského triumfu Mathieu van der Poel, který na ME kraloval tři roky za sebou. Hlavními favority tak budou další domácí závodníci Lars van der Haar s Cornem van Kesselem či Belgičani Toon Aert a Eli Iserbyt. Mezi ženami obhajuje zlato Nizozemka Yara Kastelijnová a lze předpokládat, že velmi silný nizozemský tým konkurenci na nejvyšší stupínek nepustí ani tentokrát.

Program ME v cyklokrosu v Hertogenboschi:

Sobota 7. listopadu:

12:30 - muži do 23 let (Šimon Vaníček, Jakub Říman),

14:00 - ženy elite (Karla Štěpánová, Nikola Bajgerová).

Neděle 8. listopadu:

12:00 - ženy do 23 let (Elizabeth Ungermanová, Tereza Vaníčková),

13:30 - muži elite (Michael Boroš, Daniel Mayer).