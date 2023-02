Cyklokrosař Ježek dojel na MS v Hoogerheide v závodě juniorů desátý

Ilustrační foto - Závod Světového poháru v cyklokrosu, kategorie muži/ženy elite, 23. října 2022 v Táboře. Na snímku junior Václav Ježek, který dorazil do cíle jako druhý. První byl Francouz Léo Bisiaux. Pavel Šumpík byl devátý.

Ilustrační foto - Závod Světového poháru v cyklokrosu, kategorie muži/ženy elite, 23. října 2022 v Táboře. Na snímku junior Václav Ježek, který dorazil do cíle jako druhý. První byl Francouz Léo Bisiaux. Pavel Šumpík byl devátý. ČTK/Svoboda Jaroslav

Hoogerheide (Nizozemsko) - Český cyklokrosař Václav Ježek obsadil na mistrovství světa v nizozemském Hoogerheide v závodě juniorů desáté místo. Po juniorce Vandě Dlaskové se postaral o druhé umístění reprezentace v první desítce v individuálních závodech letošního šampionátu. Zvítězil Francouz Léo Bisiaux.

Sedmnáctiletý Ježek měl výborný start, dokonce nějakou dobu i vedl početný peloton čítající celkem 71 závodníků. Pak už se ale chopil taktovky velký favorit Bisiaux. Ježek dokončil první ze šesti okruhů na osmém místě, pak sice vypadl z první desítky, ale dokázal se do ní zase vrátit. Závod dokončil s mankem 48 sekund na vítěze, na bronz měl půlminutovou ztrátu.

"Starty mám tradičně dost dobré a i dnes se mi povedl. V průběhu závodu jsem měl malou krizi, ale pak jsem se zmátořil. Byl to pěkný závod. Myslím, že jsem zajel svůj průměrný výkon. Přece jenom to nebylo na sto procent toho, co jsem chtěl, ale desítka je pěkná," řekl Ježek v rozhovoru s novináři.

Bisiaux zvítězil s náskokem 11 sekund před domácím cyklokrosařem Sennou Remijnem, o dalších šest sekund zpět zůstal Belgičan Yordi Corsus.

Ve 13 hodin začne závod žen do 23 let, v 15 hodin pak završí program šampionátu očekávaný závod elitní kategorie mužů.