Cyklobus z Plzně do Brd zahajuje letošní sezonu 1. května

Plzeň - Brdský cyklobus z Plzně do Příbrami, který jezdí od roku 2008, vyjede letos poprvé na státní svátek 1. května. Firma ČSAD autobusy Plzeň přistoupila k zahájení provozu v původně plánovaném termínu, aby v souladu s doporučením vlády umožnila lidem podnikat cesty do přírody, řekl ČTK zástupce dopravce Zbyněk Hupák.

"Autobus s cyklovlekem jede na trase Plzeň - Starý Plzenec - Spálené Poříčí - Míšov/Brdy - Rožmitál - Příbram, a obslouží tak všechny turisticky atraktivní body brdských vrcholků. Opět jsou zavedeny také spoje Příbram - Míšov a opačně," uvedl Hupák. Cykloturisté mohou po trase navštívit například Spálené Poříčí, Padrťské rybníky, vrch Třemšín, Rožmitál pod Třemšínem a Hornické muzeum v Příbrami.

Cyklobus pojede každou sobotu, neděli a svátek od 1. května až do 28. září, převeze minimálně 27 jízdních kol. Z Plzně odjíždí z centrálního autobusového nádraží v Husově ulici v 07:45 hodin přes Brdy až do Příbrami, z Příbrami v 10:00 na konečnou do Míšova. Odtud pak zpět do Příbrami ve 13:15 a z Příbrami do Plzně v 15:30.

Cyklobus mohou využít také pěší turisté i běžní cestující mezi zastávkami. Cena za přepravu se řídí zvláštním ceníkem za ujetý kilometr. Cena jízdného z Plzně do Míšova stojí 48 Kč, děti do 18 let a lidé starší 65 let pojedou za 12 Kč. Přeprava jízdního kola stojí bez ohledu na vzdálenost 30 Kč za jeden směr. Pro zpáteční přepravu kola je možné využít zpáteční slevy 20 Kč.

Rezervaci a nákup jízdenky lze provést z různých nástupních míst a také například na www.csadplzen.cz/e-jizdenka.