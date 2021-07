Cyklisty čeká na OH silniční závod, na startu bude české trio

Tokio - Hned první den po zahajovacím ceremoniálu přijde na řadu jeden z vrcholů olympijských her v podobě silničního závodu cyklistů. Mezi 130 startujícími závodníky bude i české trio ve složení Zdeněk Štybar, Michal Schlegel a Michael Kukrle. Závod začne ve 4:00 SELČ. V neděli se pak pojede závod žen s Terezou Neumanovou. Boje o medaile v časovce jsou pak na pořadu shodně ve středu.

Kapitánem českého týmu bude ostřílený Štybar. Profil trati by měl sedět i Schlegelovi. "Zdeněk má z našich kluků nejvíc zkušeností s takovými závody. Museli jsme brát v úvahu náročnost olympijského závodu. V sestavě máme jednoho vrchaře a dva klasikáře, kteří nemají problém v kopcích. Sice to bude nesmírně těžký závod, ale určitě nejsme bez šancí," je přesvědčený reprezentační kouč Tomáš Konečný.

Štybar prožívá nelehkou olympijskou sezonu. V dubnu se podrobil operačnímu zákroku kvůli problémům se srdečním rytmem, následně se začátkem června zranil hned při prvním startu po dvouměsíční pauze. Nic z toho ale neubralo na jeho ambicích a touze po předních příčkách.

"O tom závodě přemýšlím dost. Chci z toho vytěžit absolutní maximum, zajet co nejlepší výsledek. Budeme muset mít oči otevřené a čekat na dobrou příležitost. Závod bude hodně náročný, je to asi 4400 metrů převýšení. A poslední kopec je strašně drsný. Šest kilometrů, průměr jedenáct procent. Tam se určitě bude lámat chleba," řekl Štybar deníku Sport.

Podle Konečného bude olympijský závod hodně specifický. "I ty největší velmoci budou moci postavit maximálně pět závodníků, peloton bude menší a jede se bez vysílaček. V takovém počtu není nikdo schopen tvořit závod dlouhý přes 230 kilometrů. Proto to čekám hodně otevřené. Navíc se jede v prostředí, které je skoro pro všechny téměř neznámé, ve velkém vedru a bez diváků. Můžeme se dočkat zajímavých výsledků," uvedl Konečný.

Poprvé se pojede s odlišným místem startu a cíle. Trať pro závod mužů měří 244 kilometrů, závodníci během ní nastoupají porci 4865 výškových metrů a podle odhadů by ji ti nejlepší z nich měli zdolat zhruba za šest hodin.

"Bude tam ale šílené vedro, 35 až 40 stupňů, k tomu vysoká vlhkost vzduchu. A když se organismus neochladí, tělo může vypovědět službu. Proto jsme věnovali hodně úsilí přípravě. Máme i speciální chladící vesty a výrobníky ledu. Nakoupili jsme silonky, do nichž dáme led a závodník si to může dát za krk. Tohle se opravdu nesmí podcenit," zdůraznil Konečný.

Cyklisté jsou mimo hlavní olympijské dění a řada z nich se představila nedávno na slavné Tour de France. "Přijel jsem z Tour přímo do hotelu tady v Gotembě. Hotel je zaplněný výhradně cyklisty, navíc jen těmi, co pojedou na silnici. Mám tak pocit, že z bubliny na Tour jsem se přesunul v podstatě do té samé bubliny," uvedl Kanaďan Michael Woods.

Hlavními favority na olympijské zlato budou úspěšný obhájce celkového prvenství ze "Staré dámy" Tadej Pogačar ze Slovinska, jeho krajan a vítěz Vuelty z předchozích dvou let Primož Roglič, či Belgičané Remco Evenepoel a Wout van Aert, jenž prokázal dobrou formu třemi etapovými vavříny na Tour.

"Když člověk viděl, jak Wout ty poslední týdny létal, lze klidně říct, že je v nejlepší formě života. Vypadá svěží a skvěle připravený, z trati, která nás čeká, rozhodně nemusí mít obavy. Tour mu dobře napomohla k přípravě a vždy říkal, že se udělá vše, aby dosáhl svého cíle," řekl na tiskové konferenci Evenepoel.

"Je tu celá řada kluků, kteří využili Tour jako dobrou přípravu na hry. A možná závod ještě teď cítí v nohách, ale někdo jako Pogačar se z tak těžkého závodu zotavuje velmi rychle a dobře ví, jak na to. Nevidím důvod, proč by měl mezi favority chybět," dodal Štybarův stájový kolega z týmu Deceuninck-Quick Step.

Ženy, kterých bude na startu 67, vyjedou na 147 kilometrů dlouhou trať, na níž nastoupají 2692 metrů, v neděli v 6:00 SELČ. Boj o medaile se čeká především od Nizozemek, které v posledních letech vládnou velkým závodům. Favoritkami jsou Anna van der Breggenová, Annemiek van Vleutenová a Marianne Vosová.

Ve středu čekají silničáře časovky. Muži včetně Kukrleho absolvují okruh o délce 22,1 kilometru dvakrát, ženy jednou. V mužském závodě bude poutat pozornost souboj mistrů světa ze souboje s chronometrem Toma Dumoulina z Nizozemska (2017) s Australanem Rohanem Dennisem (2018 a 2019), další pokus uzmout v Tokiu cenný kov bude mít i Evenepoel.