Cyklistický program OH uzavřou dráhaři, Bábek se představí ve sprintu a keirinu

Tokio - Tomáš Bábek bude jediným českým zástupcem v bojích dráhových cyklistů o olympijské medaile. V bohatém programu se brněnský rodák představí dvakrát. Nejprve ve sprintu, pak přijde na řadu jeho parádní disciplína keirin. Ten vznikl právě v Japonsku a Bábek již dlouho dopředu avizoval, že právě olympijský závod bere jako vrchol své kariéry.

Sprint jednotlivců začne ve středu, pro ty úspěšnější bude pokračovat ve čtvrtek a případně i v pátek. Na sobotu a neděli je naplánovaný keirin. "Ve sprintu tolik šancí nemám, to mohu říct otevřeně. Není ti ani moje disciplína, mám to jako bonus na rozjetí. Ale v keirinu ty šance jsou," řekl Bábek novinářům.

Již delší dobu patří mezi dráhařskou špičku, což držitel světového stříbra a bronzu potvrdil i loni, kdy se stal mistrem Evropy v závodě na kilometr s pevným startem. Z keirinu má bronz z MS 2017 a titul evropského šampiona, na který dosáhl o rok dříve. Spoustu zkušeností nasbíral i v prestižní japonské keirinové lize.

"Konzultoval jsem to i s mým kamarádem Theem Bosem. Shodli jsme se, že to bude extrémně těžké, ten okruh favoritů je opravdu široký a keirin je extrémně nevyzpytatelný. Neříkám, že zlato, ale medaili můžou mít opravdu všichni, kdo budou na startu. Moje ambice jsou medailové, ale to bude mít asi každý, kdo na ten keirin nastoupí. A všichni budou hrozně silní," mínil Bábek.

"Z těch silných národů víme, že tam jsou velcí favorité Japonci a Holanďani, ale prostě je to keirin a olympijský závod, může se stát vážně cokoliv. Troufnu si říct, že bude rozhodovat bojovnost. Komu se podaří hodně bojovat a být zarputilý, tak v tom finále bude. A já doufám, že se mi to podaří," řekl.

V přípravě udělal pro úspěch maximum. Kvůli možnosti tréninku na dřevěném oválu se vydal až do Plovdivu. "Mám životní formu a v tréninku jsem jezdil časy, které jsem nikdy nejezdil. Ale v té životní formě budou nejspíš i ostatní. Můžete mít ty nejlepší nohy, ale pak uděláte jedno dvě špatné rozhodnutí a všechno je pryč," ví Bábek.

O motivaci navíc má postaráno. "Chci jet pro bráchu...," uvedl v připomínce nedávné bratrovy smrti. "Nejsme cyklistická velmoc, ale právě to mi dodává takovou tu zdravou rvavost a chuť všem ukázat, že se s tím dokážu poprat. Jsem navíc zvyklý pracovat s vizualizací a při té jsem se tam už viděl na startu s tím zdravým naštváním," řekl Bábek.

Dráhovou cyklistiku bude hostit velodrom Izu s kapacitou 3600 diváků. Bábek ho dobře zná a ví, jak náročné je tam závodit v současných klimatických podmínkách.

"Co si pamatuju, tak je to dost nepříjemné, ale bude to stejné pro všechny, i když je pravda, že někomu to sedí víc, někomu méně. Máme s sebou i nějaké chladící vesty, které budeme určitě využívat," věřil Bábek.

Od pondělí každý den až do neděle bude v banku alespoň jedna sada medailí, v poslední den her pak tři. Ženy i muži se o ně utkají shodně v šesti disciplínách. V Riu de Janeiro se skvěle dařilo Britům, kteří dosáhli na šest zlatých medailí, čtyři stříbrné a jednu bronzovou.