Cyklistickou Vueltu pojedou Hirt a debutant Řepa

Utrecht (Nizozemsko) - Na Vueltě, jež startuje v pátek v Nizozemsku, se vedle Jana Hirta představí také další český cyklista Vojtěch Řepa. Dvaadvacetiletý talent se vešel do osmičlenné nominace španělského druhodivizního týmu Kern Pharma, jenž bude na poslední letošní Grand Tour díky pozvání pořadatelů.

"Tohle bude vostrý," napsal Řepa na twitteru k týmové zprávě o nominaci. Bronzový medailista z ME do 23 let z roku 2020 závodí za španělskou stáj druhou sezonu a k debutu na Grand Tour mu pomohlo vystoupení na červnovém závodu Kolem Slovinska. Řepa v etapovém závodu při vítězství domácího favorita Tadeje Pogačara obsadil páté místo a vyhrál hodnocení jezdců do 23 let. V dubnu byl celkově šestnáctý na závodu Kolem Turecka.

Vueltu pojede na základě dlouhodobých plánů také šestý muž Gira d'Italia Hirt z týmu Intermarché-Wanty-Gobert. Jednatřicetiletý český cyklista už dříve avizoval, že není připraven ve Španělsku bojovat o celkové pořadí a spíše se bude soustředit na dílčí úspěchy ve vrchařských etapách.

Sedmasedmdesátý ročník Vuelty odstartuje v pátek časovkou družstev v Utrechtu a v Nizozemsku bude pokračovat o víkendu ještě dvěma rovinatými etapami. Do Španělska se cyklisté přesunou během volného pondělí, vítěz bude korunován 11. září v Madridu.