Cyklisté pojedou na jihu Čech o domácí tituly, obhajují Kukrle a Neumanová

Kovářov (Písecko) - Závody v časovce odstartují tradičně ve čtvrtek společné mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice. Souboje s chronometrem se uskuteční na trase mezi Kovářovem a Milevskem. V sobotu a v neděli se pojedou závody s hromadným startem rovněž na jihu Čech v Mladé Vožici a okolí.

Zlato v časovce obhajují Josef Černý a Nikola Nosková. "Na trati je poměrně dost zatáček a relativně dost velké převýšení. Mezi nejnižším a nejvyšším bodem je 90 metrů," uvedl ředitel závodu Petr Balogh.

Silniční závod v Mladé Vožici se uskuteční na okruhu, který je podle Balogha velice náročný. "Pojede se kolem lyžařských vleků, na jednom okruhu to vychází na 361 nastoupaných metrů. Muži to pojedou desetkrát, takže před sebou mají necelé 4000 výškových metrů. Je tam také částečně otevřená trať, může tam fouknout," uvedl Balogh. Muži absolvují 197,2 km, ženy pojedou 98,6 km.

V rolích obhájců budou na startu Tereza Neumanová, která uspěla poprvé již v roce 2019, a Michael Kukrle, jenž loni slavil první domácí titul. Hlavní hvězdou bude šestý cyklista letošního Gira d'Italia Jan Hirt. Nedávno prodělaná nákaza covidem-19 naopak zhatila účast Zdeňka Štybara.

"Formu mám dobrou, tak uvidíme, jak se mi podaří to prodat. Bude to každopádně hodně náročné. Vloni se tam jelo při poháru 160 kilometrů, tedy o dva okruhy méně. Už i tak to bylo hodně těžké a ke konci byli všichni hodně unavení. Nebude to nic jednoduchého," řekl Kukrle.

Ví, že obhájit bývá obtížnější než vyhrát poprvé. "Určitě to bude těžší než vloni. Nevím ale, jak se bude závod vyvíjet a jaké se tam pro mě naskytnou šance. Očekávám, že po startu odjede do nějakého úniku větší skupina a z té skupiny se bude rozhodovat," uvedl Kukrle, jenž nastoupí i do čtvrteční časovky.

"Ambice trochu mám. Časovka je zvlněná, zatímco ty rovinaté mi nesedí. Nejsem vyloženě časovkář, ale tím, že je zvlněná, tak když mi to sedne, mohlo by z toho být hezké umístění. Spíše jsem se však rozhodl jet časovku jako takové rozjetí na silniční závod. Pokaždé když jsem jel časovku, tak mi to pak sedlo na silnici," podotkl člen elitní domácí stáje Elkov Kasper.

Výzvou bude porazit Hirta, který zazářil na Giru. "Uvidíme, jaký pro nás bude Honza soupeř. Přeci jen ta trať je sice hodně těžká, ale pro něj je pořád hodně lehká. Myslím, že nás tam však nedokáže nikde urvat. Jinak by to ale bylo samozřejmě pěkné porážet takové lidi," pousmál se Kukrle.

Hirt český titul dosud nezískal. A není si úplně jistý, co od sebe může v neděli očekávat. "Jel jsem Giro, pak jsem měl týden volna a pak jsem jel Dauphiné," připomněl závodník týmu Intermarché-Wanty-Gobert osmietapový podnik, na němž obsadil 18. příčku.

"Teď už to bylo poslední dva týdny o tom se svést na kole a neztratit formu. Myslím si, že formu, jako jsem měl na Giru, teď už mít nebudu. Nepopírám ale, že bych se chtěl pokusit získat ten dres. Bude to však těžké. Elkov je silný a bude asi největším favoritem. Pokusím se ale o vítězství poprat. Je to velká motivace," prohlásil Hirt.

Program:

Čtvrtek 23. června - časovky:

8:45 juniorky (19,8 km),

9:30 ženy (19,8 km),

10:35 junioři (19,8 km),

13:30 muži do 23 let (39,4 km),

15:00 muži elite (39,4 km).

Sobota 25. června - závod s hromadným startem:

9:00 ženy elite + juniorky (98,6 km),

13:00 junioři (118,3 km).

Neděle 26. června - závod s hromadným startem:

10:30 muži elite + muži do 23 let (197,2 km).