Cyklista Vacek: Na Giro budu vzpomínat do konce života, posunulo mi práh bolesti

Praha - Karel Vacek byl nakonec jediný z trojice českých cyklistů na startu, komu se podařilo dojet v neděli do cíle závodu Giro d'Italia. První letošní Grand Tour dokončil jako 84. jezdec celkového pořadí. Předstartovní předsevzetí splnil ale vedle dokončení náročného etapového závodu také dílčím úspěchem, protože se blýskl druhým místem v sedmé etapě. Jak uvedl v rozhovoru poskytnutém agenturou Sportegy, která ho zastupuje, získal neocenitelné zkušenosti a vzpomínky, které nelze vymazat z paměti.

Dvaadvacetiletý silničář se do sestavy týmu Corratec-Selle Italia pro 106. ročník Gira dostal na poslední chvíli. A díky tomu si mohl odnést vzpomínky na celý život. "Vzpomínat budu na celé tři týdny. Od prvního dne, kdy jsem nacvaknul a rozjel závod, až do posledního momentu, kdy jsem vycvaknul pedál a Giro skončilo. Člověk je jak houba a všechno nasává. To budou zkušenosti, ze kterých budu čerpat celou kariéru," uvedl Vacek.

I proto vnímá možnost jet Giro jako jeden celek, z něhož se obtížně vybírají nejsilnější momenty. Jeden ale přece jen našel. "Rozhodně budu vzpomínat do smrti na druhé místo po dojezdu na Gran Sasso. Věřím, že se na Giro ještě podívám a budu moct využít ty zkušenosti, kopce už budu znát. První Grand Tour je pro cyklistu, jako když jde dítě poprvé do školy. Byl to prozatímní vrchol mého cyklistického života," prohlásil Vacek.

Ten mu podle jeho dřívějších slov druhé místo v sedmé etapě do jisté míry zachránilo. "Ještě pořád zpracovávám, že jsem dokázal být druhý v etapě závodu Grand Tour, který byl navíc podle mě profilově nejtěžší. Povětrnostní podmínky byly letos v Itálii hodně náročné, myslím, že to byla jedna z nejtěžších Grand Tour v posledních letech. Skoro šedesát lidí odstoupilo, což není málo. To jen dokazuje, jak těžký závod jsem zvládl dojet. Pořád to vstřebávám. Giro mi zachránilo cyklistický život, který chci žít a vždy jsem chtěl. Druhé místo v etapě bylo impulzem, že to opravdu jde," prohlásil Vacek.

Závod mu potvrdil, že je zase na správné cestě. "Bylo hodně brutálně těžkých momentů, ale také byly etapy, které se daly v klidu zvládnout. Giro mi hlavně posunulo strašně moc práh bolesti. Svůj motor mám teď úplně někde jinde. Nástupy, které mě dříve bolely, mě začínají bolet mnohem později. Mentálně se člověk posune, protože si toho na Grand Tour vytrpí opravdu hodně. Věřím, že po Giru by musely přijít opravdu tvrdé podmínky v závodě, aby mě dokázaly zlomit," přiblížil své pocity Vacek.

Zapracovat chce ještě na stránce sebevědomí. "Mentálně takový závod posune člověka neskutečně, protože tělo opravdu zvládne všechno. Je to jenom o hlavě, kolik úsilí tělu připustí. Ještě mi ale chybí to nastavení, že jdu na start s tím, že vyhraju. To bude ještě trvat, ale rozhodně mám větší sebevědomí z pohledu toho, co všechno moje tělo dokáže a snese. Vůbec bych nečekal, že bych to takto každý den zvládal. I co se týče jídla a dodržování všeho okolo," přiznal Vacek. "Málokdy se chválím, ale tentokrát si můžu říct, že jsem spokojený a mám klid. Uvidíme, kam se to bude vyvíjet a posouvat," dodal.

Kýženého dojezdu do Říma dosáhl i přes zdravotní potíže, s nimiž bojoval v posledním třetím týdnu. "Byl nejnáročnější, protože po volném dni v Bergamu, kdy jsem zrelaxoval a odpočinul si, na mě přišla nemoc. Nějaká chřipka, žaludeční problémy a hlavně zánět na dýchacích cestách, takže hleny, kašel, rýma a bolest v krku. To bylo strašně těžké. Bojoval jsem sám se sebou, ale nedokázal jsem vzdát. Prakticky jsem nespal, takže výkony v posledním týdnu byly jako na horské dráze. Bylo to extrémně náročné, protože v posledním týdnu bylo nejvíce kopců, nejtěžší etapy a ještě do toho nemoc," vyprávěl Vacek.

Věří, že odvedl celkově dobrou práci a svými výkony zaujal i elitní týmy. "Samozřejmě vždy jde všechno udělat lépe, ale jsem se svým výkonem spokojený. Jsem ambiciózní a vždy se budu snažit dělat vše pro to, abych dokázal vyhrávat. Do Gira jsem dal ještě více, než jsem si myslel, že dokážu, takže teď se mi bude dobře odpočívat a budou se mi ještě lépe jezdit další závody. Byl by to sen, kdybych se mohl v budoucnu posunout někam výše," zasnil se Vacek.

"Jsem optimista a vím, že dobrých cyklistů je hodně a není vůbec snadné se prosadit do World Tour. Sezona ale ještě neskončila. A když na Giro navážu v dalších závodech, nějaká nabídka by mohla přijít. To je teď můj cíl. Udělám vše pro to, abych na konci roku nelitoval, že jsem mohl udělat pro smlouvu ve World Tour více," řekl Vacek.