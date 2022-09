Cyklista Štybar bude příští rok závodit za tým BikeExchange-Jayco

Brusel - Český cyklista Zdeněk Štybar bude v příští sezoně závodit za tým BikeExchange-Jayco. Šestatřicetiletý zkušený jezdec do australské stáje zamíří po 11 letech v elitním belgickém týmu Quick Step-Alpa Vinyl, v němž mu letos skončí smlouva.

V novém angažmá se Štybarem počítají především do jednodenních závodů a klasik, v týmu by měl plnit i roli mentora pro mladé jezdce. "Jeho bilance výsledků a výkonů v širokém spektru závodů mluví sama za sebe, víme dobře, co v něm získáváme," pochvaloval si posilu generální manažer stáje Brent Copeland na týmovém webu.

"Štybar je ohromně všestranný cyklista, jak nám v uplynulých letech ukázal, dokáže zajet ve všech typech závodů a nejen na silnici, ale i v cyklokrosu. Takže ho budeme podporovat i v této oblasti," dodal na adresu českého reprezentanta, jehož láká start na cyklokrosařském mistrovství světa v Táboře a na olympijských hrách v Paříži.

Českou hvězdu v posledních letech trápily zdravotní problémy, vloni musel řešit potíže se srdcem. O tom, že v Quick Stepu novou smlouvu už nedostane, věděl od léta. "Je pro mě zvláštní měnit tým v závěrečné fázi kariéry. Jsem připraven začít novou kapitolu a jsem si jistý, že bude mimořádná," uvedl Štybar.

"Mým cílem bude být co nejlepší v každém závodě. Klíčové pro mě samozřejmě budou belgické klasiky a těším se, že se tam představím v nových barvách. Jsem ale připraven pomáhat i mladým jezdcům a dělit se s nimi o zkušenosti. Věřím, že je to důležitá součást této fáze mé kariéry a moc rád to budu dělat," dodal.

Největšími silničními úspěchy trojnásobného mistra světa v cyklokrosu jsou vítězství v závodech WorldTour Strade Bianche (2015), Omloop Het Nieuwsblad a E3 Harelbeke (oboje 2019). Dosáhl i na etapový vavřín na Vueltě či Tour de France, dvakrát dojel druhý na klasice Paříž-Roubaix.