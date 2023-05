CVVM: Vnímání situace na Ukrajině jako bezpečnostní hrozby mezi Čechy zesílilo

Praha - Vnímání situace na Ukrajině jako bezpečnostní hrozby mezi občany Česka zesílilo. Za hrozbu pro mír ve světě i pro bezpečnost Evropy ji považují čtyři pětiny Čechů a podle 75 procent lidí situace na Ukrajině, která do loňského února čelí ruské invazi, ohrožuje i bezpečnost ČR. Proti loňskému podzimu se počet takto smýšlejících zvýšil v rozmezí od tří do osmi procentních bodů. Vyplynulo to z průzkumu, který v únoru a březnu provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Jeho výsledky má ČTK k dispozici.

Zájem o situaci na Ukrajině se mezi Čechy od podzimu nezměnil, sledují ji zhruba tři pětiny lidí. Těsně po zahájení rusko-ukrajinské války před více než rokem jich bylo ale výrazně více, téměř 80 procent. Tehdy veřejnost výrazně častěji souhlasila i s kroky české vlády na podporu Ukrajiny. Loni na jaře se pro ně vyslovily téměř tři pětiny dotázaných, zatímco nyní jsou to podobně jako loni na podzim dvě pětiny občanů.

Co se týče míry podpory Ukrajiny českou vládou, 45 procent občanů ji vnímá jako přiměřenou a 51 procent jako příliš velkou. Proti průzkumu z jara 2022 se tak mínění veřejnosti zhoršilo, o čtyři procentní body se snížil počet těch, podle nichž je podpora vlády přiměřená, a naopak o devět bodů přibylo lidí, podle kterých česká vláda podporuje Ukrajinu příliš mnoho.

S ohledem na to, které kroky by mohly konflikt na Ukrajině zastavit, lidé nejvíce podporují diplomatický tlak na Rusko. Pro tuto variantu je 78 procent lidí. Následuje poskytnutí finanční pomoci Ukrajině a politická a ekonomická izolace Ruska, pro které se shodně vyslovila více než polovina dotázaných. Padesát procent lidí je i pro poskytnutí vojenského vybavení Ukrajině. Případné vyslání vojáků na Ukrajinu většina lidí odmítá.

V porovnání s podzimem 2022 se zvýšila podpora lidí u vyvíjení diplomatického tlaku na Rusko, u jeho úplné politické a ekonomické izolaci a u poskytnutí vojenského vybavení Ukrajině. Naopak klesla podpora finanční pomoci Ukrajině, doplnili autoři průzkumu, kterého se letos v zimě účastnilo necelých 900 lidí starších 15 let.