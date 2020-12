CVVM: S rozšířením Dukovan souhlasí necelá polovina Čechů

Praha - S výstavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech souhlasí 47 procent Čechů. Proti je 38 procent lidí, zbytek neví. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle něj si zhruba třetina dotázaných myslí, že by se podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny měl zvyšovat, přibližně dvě pětiny Čechů jsou pro zachování současného stavu.

V předchozích letech CVVM zjišťovalo názor lidí na případnou dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. "Výstavba nového bloku v Dukovanech má aktuálně o něco vyšší podíl odpůrců, než měla od roku 2016 do loňska dostavba Temelína," uvedli statistici.

Pro rozšíření Dukovan jsou častěji muži, absolventi vysokých škol, Pražané nebo dotázaní s dobrou životní úrovní. Spíše proti jsou lidé z měst s populací od 5000 do 15.000 obyvatel, dotázaní z Karlovarského či Královéhradeckého kraje a především pak ti, kteří uváděli, že by se podíl jádra na výrobě elektrické energie do budoucna měl snižovat, případně že by měl zůstat na dosavadní úrovni.

Velké nebo střední obavy z používání jaderné energie má 31 procent lidí, malé obavy přiznává 37 procent dotázaných, bez obav se k jádru staví 27 procent Čechů. "Přes drobné fluktuace v rozložení odpovědí na použité škále je míra obav v souvislosti s používáním jaderné energie od roku 2011 poměrně stabilní a zároveň že je zřetelně nižší než v roce 1993, kdy byla otázka v této podobě zkoumána poprvé," uvedlo CVVM. Většina lidí by neuvažovala o přestěhování, pokud by v okruhu do 30 kilometrů od jejich bydliště byla uvedena do provozu jaderná elektrárna.

Polovina Čechů nyní důvěřuje vládě při rozhodování o jaderné energetice. Opačně se vyjádřilo 37 procent lidí. Proti loňskému roku se o čtyři procentní body zvýšil podíl nedůvěřujících na úkor podílu nerozhodných odpovědí. "V porovnání s roky 2017 či 2013, kdy byly výsledky šetření podle všeho významně ovlivněny tehdejšími vládními krizemi a vysokou obecnou nedůvěrou k vládě, je důvěra, že vláda rozhoduje správně o rozvoji jaderné energetiky u nás, vyšší," dodali statistici.

Průzkum se uskutečnil od 20. června do 2. července a zúčastnilo se ho 1013 lidí.