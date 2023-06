CVVM: Od roku 2019 přibylo lidí tolerantních k užívání konopných drog

Praha - Názor české veřejnosti k přijatelnosti konzumace návykových látek se v uplynulých čtyřech letech nezměnil, výjimkou je postoj k užívání konopných drog, jako je marihuana nebo hašiš, ke kterému jsou Češi nyní tolerantnější. Za morálně přijatelné považuje konzumaci těchto drog 62 procent lidí, což je o devět bodů více než v roce 2019. Užívaní drog jako extáze, pervitinu a heroinu nadále odsuzuje nejvíce lidí, čtyři pětiny, zatímco více než 90 procent stále považuje za přijatelné užívání léků například proti bolesti a pití alkoholu. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které jeho výsledky poskytlo ČTK.

Pravidelné nebo občasné užívání léků proti bolesti, na spaní či uklidnění označuje za morálně přijatelné 97 procent lidí, 93 procent se stejně vyjádřilo k užívání alkoholu a 88 procent ke kouření tabáku. Naproti tomu jen 16 procent dotázaných takto vnímá užívání extáze, pervitinu nebo heroinu. V porovnání s rokem 2019 jsou tyto výsledky téměř shodné.

Většina lidí, konkrétně 76 procent, si myslí, že současná situace v užívání drog je problémem v celé České republice. Pouze v místě svého bydliště tento problém vnímá třetina lidí. Více než polovina občanů současně soudí, že příslušné instituce v zemi se problematikou zabývají přiměřeně, naopak podle 29 procent nedostatečně.

Podle zjištění průzkumu 76 procent dotázaných také soudí, že drogově závislým by mělo být poskytováno poradenství zdarma. Podle 70 procent má každý drogově závislý šanci se vyléčit a 68 procent lidí se vyslovilo pro to, aby drogově závislým byla na omezený počet pokusů poskytována léčba zdarma. S léčbou zdarma bez omezení souhlasí polovina lidí. Podobný podíl občanů je také pro to, aby jim byly poskytovány čisté injekční stříkačky. Že práce streetworkerů nemá smysl, si myslí pětina dotázaných

V porovnání s průzkumem z roku 2019 posílil názor lidí, že léčba drogově závislých by měla být zdarma, případně zdarma na určitý počet pokusů a že každý drogově závislý má šanci se vyléčit. Naopak ubylo lidí, kteří si myslí, že práce streetworkerů nemá smysl. "Z dlouhodobějšího srovnání vidíme, že názory na dané otázky se v čase mění pouze málo a v aktuálním šetření je zřejmý zatím nejtolerantnější pohled na drogově závislé a jejich léčbu a související služby," dodali autoři průzkumu, kterého se od 27. března do 22. května zúčastnilo na 800 lidí starších 15 let.