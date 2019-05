CVVM: Nejvíce lidí stále podporuje ANO, přesto si mírně pohoršilo

Praha - Volby do Sněmovny by podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v květnu vyhrálo ANO se ziskem 28 procent hlasů, proti předchozímu měsíci se jeho podpora snížila o čtyři procentní body. Naopak podpora ODS, která by byla ve volbách druhá, vzrostla o tři body na 17 procent. Následovali by Piráti s 13,5 procenta hlasů a KSČM s 11 procenty. Vyplynulo to z průzkumu, který CVVM provedlo před volbami do Evropského parlamentu, a jeho výsledky tak mohly ovlivnit stranické předvolební kampaně.

Do dolní parlamentní komory by se ještě dostala ČSSD s 9,5 procenta hlasů. Hnutí SPD by podle volebního modelu získalo pětiprocentní podporu občanů a lidovci a STAN by měli shodně podporu 4,5 procenta voličů. U těchto tří uskupení ale nelze podle autorů průzkumu vzhledem k míře spolehlivosti a váhání voličů říci, jestli by se do Sněmovny dostaly či nedostaly.

V porovnání s předchozím měsícem se míra podpory žádné ze stran podle CVVM nijak významně nezměnily. Relativně největší změny byly u ANO, ODS a ČSSD, která zaznamenala proti dubnu pokles podpory o tři procentní body.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.

CVVM připravilo tento model na základě odpovědí 723 respondentů starších 18 let z první poloviny května. Třiašedesát procent dotázaných uvedlo, že by ke květnovým parlamentním volbám přišlo, 32 procent se naopak voleb zúčastnit nehodlá.

Volební modely CVVM ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017 (v pct.):

Strana/hnutí květen 2019 duben 2019 březen 2019 únor 2019 leden 2019 prosinec 2018 listopad 2018 říjen 2017 ANO 28 32 32 30,5 31 33,5 29,5 29,64 Piráti 13,5 12,5 12,5 14,5 15 14 14 10,79 ODS 17 14 14 14,5 13 14,5 14,5 11,32 ČSSD 9,5 12,5 12,5 11 12,5 9,5 9 7,27 KSČM 11 11 8,5 10 9,5 10 10 7,76 KDU-ČSL 4,5 4 5,5 5 5 4 5 5,8 STAN 4,5 3,5 3,5 4,5 3,5 3 4 5,18 SPD 5 6 4,5 4,5 4 4 7,5 10,64 TOP 09 3 3 4 3 3 4,5 3 5,31

Zdroj: CVVM