CVVM: Největší podporu si dál drží ANO, i když si mírně pohoršilo

Praha - Podpora hnutí ANO v listopadu mírně klesla, nicméně ji má mezi politickými stranami nadále největší. Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplynulo, že ANO si proti říjnu pohoršilo o tři body na 30 procent. S velkým odstupem za ním skončila ODS s podporou od 14 procent lidí a Piráti s 13,5 procenta. KSČM a ČSSD si shodně připsaly devět procent. Nad pěti procenty potřebnými pro vstup do dolní komory ještě skončili lidovci a SPD, vzhledem k váhavosti voličů ale podle CVVM nelze říct, jestli by se do Sněmovny dostali.

Vedle ANO se statisticky významněji změnila podpora jen u STAN, které si od října polepšilo o 1,5 bodu na čtyři procenta. "U ostatních stran nedošlo oproti předchozímu měření ke statisticky významným změnám," uvedli autoři průzkumu.

Podle jejich volebního modelu ale od letošního června setrvale mírně narůstá podpora hnutí Trikolóra. V listopadu hnutí Václava Klause mladšího podpořilo 3,5 procenta občanů, o měsíc dříve model ukázal tříprocentní podporu.

CVVM provedlo průzkum v první polovině listopadu mezi tisícovkou lidí s volebním právem. Pokud by se v tomto období konaly volby, zúčastnilo by se jich podle svého vyjádření 61 procent občanů ČR. Tedy zhruba stejně jako o měsíc dříve. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám pouze informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.