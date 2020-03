ČVUT vyvíjí prototyp respirátoru, žádá výzkumníky o spolupráci

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) vyvíjí nový prototyp respirátoru. Respirátor by mělo být možné vyrobit na 3D tiskárnách i vstřikováním plastu do připravených forem po celém světě. CIIRC tím chce pomoci překonat potíže s lokálním nedostatkem ochranných prostředků.

Praha - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) vyvíjí nový prototyp respirátoru. Respirátor by mělo být možné vyrobit na 3D tiskárnách i vstřikováním plastu do připravených forem po celém světě. CIIRC tím chce pomoci překonat potíže s lokálním nedostatkem ochranných prostředků. Institut vyzývá další odborníky a firmy ke spolupráci a přípravě prototypu pro masovou výrobu. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí ČVUT Andrea Vondráková.

CIIRC začalo na prototypu respirátoru CIIRC RP95 pracovat v uplynulých dnech. "V současné době testujeme pilotní model. CIIRC přitom zvolil zcela novou technologii 3D tisku MJF. První testy jsou velmi nadějné, pracuje se na drobných finálních vylepšeních a instalaci membránových filtrů," řekla projektová specialistka CIIRC Eva Doležalová. Následně bude respirátor otestován na protivirovou propustnost a další důležité parametry.

"Do iniciativy se již nyní mohou zapojit výzkumná pracoviště, která disponují dvěma základními technologiemi - tiskárnou HP Multijet Fusion 4200, na které se bude z plastu tisknout tělo respirátoru, a Stratasys Polyjet J750, který poslouží k výrobě výdechového ventilu na bázi gumy či silikonu s delší dobou životnosti," uvedla Doležalová s tím, že další technologie 3D tisku bude kvůli nárokům na ochranu i zdravotní nezávadnost nutné posoudit jednotlivě.

Protože požadovaná technická zařízení nejsou příliš běžná, zkoumá vědecký tým také model pro masovou výrobu. "Tou by měla být forma pro vstřikování materiálu, rovněž tisknutelná na 3D zařízeních. CIIRC ČVUT hledá partnery, zejména výrobní firmy, které mají se vstřikovacím procesem zkušenosti, a to pro konzultace požadavků potřebných pro výrobu vhodného tvaru vstřikovací formy," dodala Doležalová.

Prototyp respirátoru vyvíjí vědci ve Výzkumném a inovačním centru pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAP). Po otestování prototypu chce CIIRC sdílet technickou specifikaci s partnery v Evropě i v mimoevropských zemích.