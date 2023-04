Cvičení simulovalo u Náměště n. O. pád vrtulníku, vyhodnocení potrvá týdny

Cvičení Horizont 2023, při kterém složky IZS s armádou nacvičovaly likvidaci havárie vojenského vrtulníku zříceného do obytné oblasti, 26. dubna 2023 Vícenice u Náměště nad Oslavou, Třebíčsko. Do akce se zapojilo více než 160 hasičů, policistů, zdravotníků, vojáků a strážníků.

Cvičení Horizont 2023, při kterém složky IZS s armádou nacvičovaly likvidaci havárie vojenského vrtulníku zříceného do obytné oblasti, 26. dubna 2023 Vícenice u Náměště nad Oslavou, Třebíčsko. Do akce se zapojilo více než 160 hasičů, policistů, zdravotníků, vojáků a strážníků. ČTK/Pavlíček Luboš

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Pád vojenského vrtulníku do obytné oblasti simulovalo dnešní taktické cvičení, které se konalo ve vojenském areálu u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Jeho vyhodnocení potrvá několik týdnů. Vedle členů integrovaného záchranného systému (IZS) se do cvičení zapojili také vojáci. Společně s armádou cvičí IZS jednou za tři roky, řekla novinářům mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Petra Musilová.

"Protože je tady (vojenské) letiště a k takové události může dojít, je pro nás důležité procvičit si se složkami všechny činnosti při řešení mimořádné události a samozřejmě součinnost a komunikaci," řekla Musilová.

Podle velitele zásahu Lukáše Blažeje je zásah u vrtulníku specifický. "Práce se velmi liší, protože vrtulník obsahuje třeba 1000 litrů paliva a hrozí tam výbuch. Má i další tlakové nádoby, nějaké patrony. V tom je to jiné od hašení aut a dalších zásahů," řekl ČTK Blažej. Důležité je podle něho nejprve požár uhasit, teprve potom se mohou hasiči přiblížit a zachraňovat přeživší. "Hasiči musejí mít dýchací techniku," řekl Blažej.

Po skončení cvičení dobře ohodnotil rychlost, s jakou se podařilo evakuovat lidi ze zasaženého domu. Ve své devatenáctileté praxi hasič podobný zásah, jaký dnes s kolegy nacvičoval, nezažil. Rozsahem ho přirovnal k práci na hašení loňského požáru u Hřenska, kterého se účastnil, nebo pomoci v obcích na jihu Moravy poničených tornádem. "Je to z trochu jiného ranku, ale v něčem podobné. Společně je tam policie, záchranka, hodně hasičů," řekl Blažej.

Celý zásah sledovali rozhodčí jednotlivých složek IZS. "Budou následně vyhodnocovat, jestli cvičení bylo úspěšné, jestli všechny činnosti, které byly na místě prováděny, jsou v souladu s plánem typové činnosti, což je postup pro mimořádné situace," řekla Musilová.

Armáda pro cvičení zajistila prostor, figuranty i vrtulník. "A potom samozřejmě složky, které jsou v zásahu - vojenská hasičská jednotka, vojenská policie a centrum zdravotnických služeb. Jde nám o nácvik součinnosti s prvky IZS a procvičení reakce leteckého útvaru na nehodu letadla buď v perimetru základny nebo v její přímé blízkosti," řekl Aleš Cápal, zástupce velitele 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou.

Úkolem policie při podobných událostech je předně zajištění místa před vstupem nepovolaných osob. "V tomto případě jsme museli zajistit příjezdovou komunikaci, aby sem mohly bezpečně přijet a odjet záchranné složky. V takovýchto situacích si IZS staví i minizákladny přímo na místě, bylo tomu tak i při ostrých událostech, například když jsme měli v roce 2014 událost (pád mostu) ve Vilémově," řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Běžné je podle ní při obdobných akcích také nasazení policejního vrtulníku, dronů či kynologů. Následně na místo přijíždí také služba kriminální policie a vyšetřování. U skutečné nehody vojenského vrtulníku by spolupracovala s vojenskou policií.

Do cvičení se zapojilo přes 160 lidí, kteří museli řešit pád vojenského vrtulníku Mi-24V/35 do fiktivní obytné oblasti, při čemž zemřeli čtyři lidé. Podle scénáře měli zdravotníci dalších 16 lidí včetně čtyř těžce zrněných ošetřit a dostat do nemocnic. V rámci cvičení byla také na krajském ředitelství hasičů aktivována informační linka pro veřejnost.