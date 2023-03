Čvančara: Dát po třech minutách gól v reprezentačním áčku, jsem si ani nevysnil

Praha - Fotbalista Tomáš Čvančara označil svůj debut v národním týmu za snový. O tom, že premiérovou reprezentační trefu oslaví v úvodním kvalifikačním utkání o mistrovství Evropy s Polskem už ve třetí minutě, se mu ani nezdálo. Sparťanský útočník před zápasem čekal, že kvůli prvnímu startu za A-tým pocítí mravenčení v nohách, nakonec však nebyl vůbec nervózní.

"Je to snové. Dát po třech minutách gól v reprezentačním áčku, jsem si ani nevysnil. Jsem za to strašně rád," řekl dvaadvacetiletý Čvančara novinářům po výhře 3:1.

Nervozitu necítil. "Paradoxně vůbec. Připravoval jsem se, nevěděl jsem, jaké budu mít pocity. Říkal jsem si ráno, že budu cítit nějaké mravenčení v nohách, ale vůbec jsem to necítil," uvedl Čvančara.

Po 130 vteřinách hry zvýšil už na 2:0, když zužitkoval přihrávku Davida Juráska. "Víme o sobě, hráli jsme spolu v jednadvacítce, známe se. Stejné balony dává i ve Slavii, takže jsem si to tam našel a skvěle mi to tam posadil," podotkl Čvančara.

Jeho klubový spoluhráč Ladislav Krejčí mladší gólem ve 27. sekundě zaznamenal nejrychlejší branku české reprezentace od rozdělení federace. "Začátek zápasu byl důležitý. Jsme rádi, že jsme do toho vstoupili takhle, hráli relativně v klidu, drželi si koncentraci a do ničeho je nepustili. Vletěli jsme na ně, úplně to nečekali, zaskočili jsme je. Dali jsme dva góly po krásných akcích," prohlásil Čvančara.

V závěru úvodního dějství nadvakrát nevyzrál na brankáře Wojciecha Szczesného. "Měl jsem to víc dotlačit silou a jít do toho agresivněji. Viděl jsem, že Kuchtič (Kuchta) nabíhá na zadní. První střela byla taková šmudla a u dorážky jsem se bál, abych nebyl v kontaktu s jejich gólmanem. Chybělo víc agrese," litoval bývalý hráč Jablonce.

Také třetí gól obstaral sparťan, tentokrát Jan Kuchta. Hráči pražského klubu si tak vychutnali v Edenu závěrečnou děkovačku pod severní tribunou, kde při klubových duelech sídlí "kotel" městského rivala Slavie. "Je to poprvé a naposledy, tím to končí. Bylo to krásné. Lidi přišli kvůli nám a jsem rád, že jsme jim udělali radost," řekl Čvančara.

