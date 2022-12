Curry se zranil a Golden State nestačili v NBA na Indianu, prohrála i Atlanta

Indianapolis - Basketbalisté Golden State Warriors prohráli na hřišti Indiany 119:125, navíc ve třetí čtvrtině přišli o svou hvězdu Stephena Curryho. Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA stihl 38 bodů, než musel odstoupit kvůli zranění ramena. Porážku utrpěla i Atlanta, která podlehla Orlandu 124:135. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks nenastoupil.

Curry původně nastoupit neměl kvůli problémům s kolenem. Ale vzhledem k absenci dalších opor Andrew Wigginse a Klaye Thompsona se rozhodl hrát a byl jediným pozitivem na hře obhájců titulu. Ti totiž prohrávali v poločase už o 20 bodů. Po změně stran se to snažili změnit a Curry trojkou snížil už na 80:83.

Jenže dvě minuty před koncem třetí čtvrtiny se snažil zablokovat Jalena Smitha, chytil mu míč jednou rukou, ale Smith pokračoval v pohybu a Curryho ruka se dostala do nepřirozeného úhlu. Čtyřnásobný šampion NBA se chytil za rameno, odešel do šatny a do zápasu už se nevrátil. Za 29 minut stihl nasbírat 38 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí.

"Kolegové mi sdělili, že už se do hry vrátit nemůže. Ještě jsem neměl možnost to se Stephem probrat, uvidíme, co ukážou vyšetření. Teď máme na zdravotní problémy smůlu. Když jsme zdraví, dokážeme porazit kohokoli, ale teď musíme najít cestu k tomu, abychom byli zdraví,“ řekl trenér Golden State Steve Kerr, který se svým týmem prohrál čtvrté z posledních pěti utkání. Indianě k výhře pomohlo i 29 bodů Tyreseho Haliburtona.

Hvězdou večera byl Nikola Jokič. Dvojnásobný nejužitečnější hráč ligy pomohl Denveru k vítězství 141:128 nad Washingtonem 43 body, 14 doskoky a 8 asistencemi. V bodech si tak vytvořil maximum sezony. Washington si připsal osmou porážku za sebou.

Zářil i Damian Lillard, jenž 37 body pomohl Portlandu k výhře 128:112 nad San Antoniem. Poté, co byl v listopadu zraněný, má v prosinci průměr 34,4 bodu na zápas a v tabulce střelců je devátý.

Atlantě se sice vrátily do sestavy některé opory v čele s Trae Youngem., ale ani jeho 19 bodů a 16 asistencí nestačilo na Orlando. Magic po velmi špatném vstupu do sezony začíná nabírat na síle a vyhrálo počtvrté za sebou. Ve čtvrtek předvedlo smršť 50 bodů v první čtvrtině, což je nový klubový rekord.

Miami vyhrálo nad Oklahomou City 110:108 zásluhou Tylera Herroa. Trefil 35 bodů, devíti trojkami si vylepšil osobní rekord a mířil přesně i při rozhodující střele pět vteřin před koncem zápasu. "Dostal jsem důvěru a trenér dal poslední akci mně. Bylo to jeden na jednoho, já se cítil dobře, tak jsem si obránce rozpohyboval a trefil se,“ popsal Herro.

Výsledky středečních zápasů NBA:

Charlotte - Detroit 134:141 po prodl., Chicago - New York 120:128 po prodl., Dallas - Cleveland 90:105, Denver - Washington 141:128, Indiana - Golden State 125:119, LA Clippers - Minnesota 99:88, Oklahoma City - Miami 108:110, Orlando - Atlanta 135:124, San Antonio - Portland 112:128, Toronto - Sacramento 123:124.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 29 22 7 75,9 2. Brooklyn 29 17 12 58,6 3. Philadelphia 27 15 12 55,6 4. New York 28 15 13 53,6 5. Toronto 28 13 15 46,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 27 20 7 74,1 2. Cleveland 29 18 11 62,1 3. Indiana 29 15 14 51,7 4. Chicago 27 11 16 40,7 5. Detroit 30 8 22 26,7

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 29 14 15 48,3 Miami 29 14 15 48,3 3. Washington 29 11 18 37,9 4. Orlando 29 9 20 31,0 5. Charlotte 28 7 21 25,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 27 18 9 66,7 New Orleans 27 18 9 66,7 3. Dallas 28 14 14 50,0 4. Houston 27 9 18 33,3 5. San Antonio 28 9 19 32,1

Severozápadní divize:

1. Denver 27 17 10 63,0 2. Portland 28 16 12 57,1 3. Utah 30 16 14 53,3 4. Minnesota 28 13 15 46,4 5. Oklahoma City 28 11 17 39,3

Pacifická divize:

1. Phoenix 28 16 12 57,1 2. LA Clippers 30 17 13 56,7 3. Sacramento 27 15 12 55,6 4. Golden State 29 14 15 48,3 5. LA Lakers 27 11 16 40,7