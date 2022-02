Curleři Paulovi v olympijském turnaji podlehli Britům i Švýcarům

Peking - Manželům Zuzaně a Tomášovi Paulovým se vzdaluje postup do semifinále olympijského turnaje smíšených dvojic v curlingu. Češi dnes v Pekingu prohráli s Brity 3:8 a se Švýcarskem 3:11, po šesti zápasech z devíti mají bilanci dvou výher a čtyř porážek a v tabulce se dělí o sedmé místo.

Britové Bruce Mouat a Jennifer Doddsová, kteří se loni v barvách Skotska stali mistry světa, byli v zápase přesnější. Několika precizními pokusy se blýskl především Mouat, naopak Češi párkrát zaváhali.

Ráz zápasu určil třetí end, v němž se Paulové nepovedl závěrečný kámen. Britové zapsali tři body a odskočili do vedení 5:1, které si udržovali. V předposledním endu zvýšili už na 8:3 a utkání skončilo. "Jsou úžasní a věděli jsme, že to bude těžké. I když jsme nehráli špatně, tak oni nás dostávali do náročných pozic a neměli jsme co hrát," řekl Paul na webu her.

Duel proti Švýcarům se české dvojici nepovedl. V prvním a třetím endu nechali soupeře skórovat po třech bodech a prohrávali 0:7. Paulové se znovu nedařily závěrečné odhozy a po pěti endech skóre narostlo na hrozivých 0:10. Češi korigovali třemi body v šestém endu a zápas skončil předčasně po sedmém, v kterém Švýcaři přidali ještě jeden bod.

V neděli český pár čekají severoameričtí soupeři - nejprve od 2:05 SEČ tým USA a poté od 7:05 Kanada. Na závěr se střetnou v pondělí (2:05) s domácí Čínou.

Výsledky curlingu na ZOH v Pekingu

Curling:

Smíšené dvojice - základní skupina:

Velká Británie - ČR 8:3, Švýcarsko - ČR 11:3, Norsko - Austrálie 10:4, Švédsko - Švýcarsko 6:1, Švédsko - Kanada 6:2, Itálie - Austrálie 7:3, USA - Čína 7:5, Itálie - Velká Británie 7:5, Norsko - Čína 9:6, Kanada - USA 7:2.

Průběžné pořadí: 1. Itálie 6 zápasů/6 výher, 2. Švédsko 7/5, 3. Británie a Kanada 6/4, 5. Norsko a USA 6/3, 7. ČR, Švýcarsko a Čína 6/2, 10. Austrálie 7/0.