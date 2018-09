Praha - Senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) je připraven doložit své výroky o nevýhodnosti prodeje zkrachovalé společnosti H-System, kvůli nimž bude čelit několika trestním oznámením. Trvá na tom, že majetek H-Systemu byl přeprodán za třicetinásobek ceny, za kterou byl konkurzním správcem Josefem Monsportem prodán. Sdružení Maják bývalých klientů H-Systemu a jejich někdejší právní zástupkyně Hana Marvanová už podaly trestní oznámení pro podezření z pomluvy jak na Čunka, tak na zakladatele H-Systemu Petra Smetku, který si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Čunkovy výroky jsou lživé, nehorázné a skandální, řekla Marvanová ČTK. Trestní oznámení na Čunka se chystá podat i Monsport.

Lidovecký senátor dnes novinářům řekl, že majetek H-Systemu byl konkurzním správcem prodán za 36,5 milionu korun a jeho novými majiteli byl přeprodán za 1,293 miliardy korun. "To nejsou odhadní nebo vymyšlené ceny, to jsou ceny, za které se tyto majetky prodaly těmi, kteří je nakoupili," uvedl Čunek. "Správce takovýmito prodeji okrádá klienty H-Systemu," dodal.

Čunek rovněž představil kopie dokumentu, v nichž jméno Josefa Monsporta figuruje v kauze Panamských dokumentů (Panama Papers), které se týkají utajených převodů peněz do daňových rájů. Monsport už dříve řekl, že s tím nemá nic společného, a doporučil prověřit, zda nejde jen o shodu jmen.

Senátor také uvedl, že Marvanová nemluví pravdu, když tvrdí, že ve věřitelském výboru nebyla. Poukázal na kopie zápisů ze zasedání věřitelského výboru, v nichž jméno této advokátky figuruje.

Marvanová dnes znovu důrazně odmítla, že by byla členkou výboru. Společně se členy Majáku považují za skandální, že odsouzeného podvodníka, který okradl 1100 rodin, se zastává člen Parlamentu. "Senátor Čunek zneužívá své ústavní funkce a imunity k obhajobě odsouzeného podvodníka a k útokům na jeho oběti a jejich právní zástupkyni," uvedli ve společném prohlášení. Jejich trestní oznámení míří i na Smetku, který se podle Marvanové nyní mstí za to, že ho pomohli dostat do vězení a požadují po něm odškodněni. Smetka v rozhovorech pro média mimo jiné obvinil Marvanovou a Maják, že mařili průběh konkurzu na společnost H-System.

Monsport a jeho zástupkyně Iva Fialová Ištvánková v srpnu oznámili, že chtějí podat trestní oznámení na Čunka a další osoby kvůli jejich výrokům o nakládání s majetkem H-Systemu. Podle Fialové Ištvánkové jde zejména o Čunkovo tvrzení, že správci konkurz "rozkradli" a některé pozemky prodávali pod cenou.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Smetka strávil 12 let ve vězení, na svobodě je od předminulého roku.