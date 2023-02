Čtyřiadvacetiletá Češka zemřela v Zell am See při jízdě mimo sjezdovku

Letecký pohled na lyžaře v rakouském středisku Zell am See. Ilustrační foto.

Zell am See (Rakousko) - Čtyřiadvacetiletá Češka přišla v úterý v rakouském Zell am See o život, když při jízdě na snowboardu na prudké stráni mimo sjezdovku sjela do potoka. Pátralo po ní 22 záchranářů, kteří ji ale kolem půlnoci našli už mrtvou. Informuje o tom server deníku Salzburger Nachrichten.

Žena se na horách pohybovala v doprovodu kamaráda lyžaře, který ji ještě slyšel křičet, když skončila v potoce. Neviděl ale, kde přesně je, a tak sjel do údolí, kde kolem 16:00 přivolal pomoc. Horská služba do akce nasadila 22 lidí, několik psů a dva vrtulníky. Tělo Češky, která ve vodě zřejmě velmi rychle prochladla, se jim podařilo najít kolem půlnoci. Z místa ho ale kvůli nebezpečí, které by představoval noční transport, odvezli až dnes brzy dopoledne.

Horská služba konstatovala, že opustit sjezdovku v místě, kde tak učinila žena a její doprovod, je velmi nebezpečné, protože se zde člověk může dostat do míst, z nichž se pak bez lana dá jen těžko znovu vylézt ven.