Čtyři kraje spustí společný systém veřejné dopravy, zlepší dopravní obslužnost

Rakovník - Středočeský kraj spolu s Karlovarským, Plzeňským a Ústeckým krajem spustí společný systém veřejné dopravy. Cílem je zlepšení dopravní obslužnosti, a to v případě autobusů i vlaků. Projekt nazvaný Čtyřmezí má za cíl propojit města a obce veřejnou dopravou bez ohledu na jejich krajskou příslušnost, zajistit návaznost přestupů i odstranit duplicitní spoje. Týkat se bude částí území regionů, kde žije kolem 150.000 obyvatel, konkrétně třeba Rakovnicka, Žatecka, Podbořanska a dalších. V ideálním případě by systém měl začít fungovat 10. prosince, řekl na tiskové konferenci středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Impulzem pro projekt bylo mimo jiné plánované omezování některých málo využívaných dopravních spojů. "Iniciativa opravdu vzešla ze Svazku obcí Rakovnicka pro zajištění dopravní obslužnosti," uvedla za svazek nazývaný též ODORAK starostka obce Čistá Blanka Čebišová. Organizace spojuje značnou většinu obcí Rakovnicka.

Posíleno bude například železniční spojení Rakovník - Blatno u Jesenice. Na Trati Lužné u Rakovníka a Žatec se zlepší návaznost jízdních řádů na pracovní směny. Projektem vznikne několik autobusových linek, které by využívaly i soukromé společnosti pro přepravu svých zaměstnanců, což by zajistilo částečnou naplněnost spojů. Vznikne linka 305 mezi Karlovými Vary, Lubencem a Prahou. Posílena bude i víkendová doprava do Rakovníka a zlepší se též dopravní obslužnost Podbořanska a Žatecka.

Kraje ještě budou pracovat na nastavení placení a vzájemném proúčtování tarifů. Smlouvy budou projednávat krajská zastupitelstva. "Musíme samozřejmě vytvořit systém objednávek," uvedl Borecký. Zásadní výhodou pro cestující bude vzájemné uznávání jízdenek, tedy namísto dvou jednotlivých postačí jedna platná třeba ve dvou krajích zároveň.

"Co se týče našeho kraje, pak v případě železniční dopravy společně se Svazkem obcí ODORAK posílíme víkendovou dopravu na trati z Rakovníka do Kralovic. Co se týče autobusů, pak v rámci Čtyřmezí vznikne nová regionální linka 766 spojující náš kraj s Ústeckým. Propojí Kralovice, Jesenici a Podbořany," doplnil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Cestující ze všech čtyř krajů by změny měly i více motivovat k využívání hromadné dopravy.