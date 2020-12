Čtyřdílná série Božena mapuje čtvrt století manželství Němcové

Praha - Čtyřdílná filmová série Božena, jejíž první díl uvede Česká televize (ČT) 3. ledna, vypráví o složitém životě slavné české spisovatelky Němcové. Ukazuje emancipovanou ženu žijící v době, kdy platilo, že z manželství se neutíká, ať by bylo jakékoliv. Série mapuje přibližně čtvrt století manželství Němcových. Novináře dnes o tom informovali zástupci ČT.

Fotogalerie

"Česká televize se důležitým osobnostem naší historie i kultury věnuje dlouhodobě, napříč všemi svými programy i žánry - od dokumentů, přes seriály až po velké výpravné filmy, jakými jsou třeba Jan Hus nebo Marie Terezie. Nyní přicházíme s novým počinem - čtyřdílnou minisérií Božena, která se věnuje Boženě Němcové, spisovatelce, jež je mnohým z nás známa především z čítanek skrze povinnou četbu. Jejím životem se ale dosud tvůrci příliš nezabývali. Tuto mezeru jsme se rozhodli vyplnit," uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

V titulní roli se v režii Lenky Wimmerové představí jako mladá Němcová Anna Kameníková, jakou zralou ženu ji ztvárnila Aňa Geislerová. Josefa Němce hraje Jan Hájek. "Barboru poznají diváci z úhlu, který není úplně vše bořící, ale je rozhodně překvapivý. Byla to ve své době mnoho emocí vzbuzující postava, a to se nezměnilo. Stejně jako každá silná osobnost budila i ona protichůdné emoce. My se jich nebojíme," podotkla Geislerová.

Scenáristky Hana Wlodarczyková a Martina Komárková se podle svých slov snažily nejen zobrazit, ale i pochopit ženu, která chtěla číst a účastnit se vlasteneckých aktivit více než rodit děti. "Věděly jsme, že hlavní osou příběhu musí být vztah manželů Němcových," uvedly.

"My jsme se snažily o zachování rovnováhy. Ukázat, že život s ním nebyl jednoduchý, ale že to bylo vzájemné. S Boženou nebylo lehké žít. Jejich manželství bylo střetem dvou vyhraněných osobností," uvedla Wlodarczyková.

Komárková potvrdila, že scenáristky nechtěly zdůrazňovat, že ukazují život první české spisovatelky. "Shodly jsme se, že chceme vyprávět o skutečné ženě, o jejím přístupu k životu, o jejím osudu. Proč se stalo, že se po své smrti stala nesmrtelnou," sdělila.

Podle Hájka k jeho postavě Němce nezahoří divák láskou, ale i manžel Němcové si zaslouží pochopení. "Byl to poctivý člověk, i když nesouhlasím s tím, že bil svoji ženu. K jeho spravedlivějšímu vnímání doporučuju knihu Magdalény Pokorné Josef Němec: Neobyčejný muž neobyčejné ženy," podotkl Hájek.

V příběhu se objevuje řada známých osobností tehdejší doby, například Josef Kajetán Tyl (Václav Jílek), Karel Jaromír Erben (Vladimír Škultéty), František Ladislav Čelakovský (Ondřej Malý), Karel Havlíček Borovský (Václav Matějovský) nebo Magdalena Dobromila Rettigová (Veronika Freimanová).