Čtyřbodový Vlach řídil výhru Liberce v Karlových Varech

Karlovy Vary - Hokejisté Liberce vyhráli v 52. kole extraligy na ledě Karlových Varů 5:3 a po třech prohrách naplno bodovali. Západočeši klesli v tabulce na 9. místo a v předkole play off se utkají s Hradcem Králové, který bude mít v úvodu série výhodu domácího prostředí. Čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence se na výhře Liberce podílel útočník Jaroslav Vlach.

Energie na rozdíl od předešlého zápasu ve Vítkovicích nastoupila se všemi hráči základního kádru. Do vedení se již ve 4. minutě dostali hosté, když Vlach střelou ze středu levého kruhu překvapil brankáře Novotného.

O tři minuty později bylo srovnáno, puk po ideální nahrávce Koblasy střelou z první "uklidil" za Hrachovinova záda Beránek. Po vyrovnávací brance zvýšili domácí svou aktivitu a blízko druhé branky byli Černoch a Šenkeřík. V závěru první třetiny již Hrachovina kapituloval, vyloučení Dernera potrestal Černoch.

Ve 23. minutě po nepřehledné situaci před domácí brankou srovnal při přesilovce stav zápasu na 2:2 Ordoš. Liberec následně zvýšil aktivitu a dostal se do vedení. Novotného potřetí překonal Musil. Energie se snažila o vyrovnání, ale střely mířící na branku Severočechů bezpečně likvidoval Hrachovina. Ve 38. minutě dostaly Karlovy Vary možnost další přesilové hry, ale místo vyrovnávací branky počtvrté inkasovaly. Podruhé se prosadil Vlach.

Ve 44. minutě byl blízko snížení Beránek, ale jeho teč skončila pouze na liberecké tyčce. Na druhé straně jen dva zázračné zákroky Novotného znemožnily krátce po sobě skórovat Ordošovi a Lencovi. Domácím se nakonec zásluhou Mikuše přece jen podařilo snížit v 59. minutě, ale o minutu později při karlovarské power play dal konečnou podobu výsledku střelou do prázdné branky kapitán Jelínek.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "I když Liberec přijel bez první pětky, ukázal svou velkou kvalitu, kterou předvádí celou sezonu. Liberec měl lepší vstup do utkání, nám chvíli trvalo, než jsme se rozkoukali, ale zhruba od páté šesté minuty jsme hru minimálně vyrovnali a dostali jsme se do vedení. Za stavu 2:1 jsme měli v podstatě dvakrát prázdnou bránu, kdy se nám ty šance nepodařilo proměnit, což byl asi klíčový moment zápasu. Ve druhé třetině jsme trošku polevili, dostali laciné branky a i když jsme potom ty šance měli, nebyli jsme produktivní. Liberec zaslouženě vyhrál."

Patrik Augusta (Liberec): "My jsme samozřejmě spokojeni s výsledkem i s předvedenou hrou. Nebylo to jednoduché utkání, ale myslím, že jsme se s tím popasovali velice dobře. Do kabiny patří gratulace."