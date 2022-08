Čtvrtou etapu Vuelty vyhrál obhájce Roglič a už vede, Češi ztratili

Čtvrtou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve spurtu do kopce vítěz předchozích tří ročníků Primož Roglič.

Laguardia (Španělsko) - Čtvrtou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve spurtu do kopce vítěz předchozích tří ročníků Primož Roglič. Slovinský favorit tak hned po první etapě na španělském území získal červený trikot lídra. Oba čeští cyklisté Jan Hirt a Vojtěch Řepa výrazně ztratili.

Dvaatřicetiletý Roglič uspěl po dni volna vyplněném přesunem z Nizozemska do Španělska v dlouhém spurtu v cílovém městě Laguardia. Po 152,5 km v Baskicku za sebou nechal Dána Madse Pedersena, jenž byl druhý potřetí za sebou - v obou víkendových etapách v Nizozemsku ho v hromadném spurtu překonal Ir Sam Bennett. Třetí dnes skončil Španěl Enric Mas.

Roglič si připsal jubilejní desáté etapové vítězství na Vueltě a vede s náskokem 13 sekund před Američanem Seppem Kussem, svým kolegou z týmu Jumbo-Visma. Brit Ethan Hayter ztrácí na třetím místě 26 sekund.

"Jsem moc šťastný, i když je to jen začátek závodu. Vždycky je lepší mít nějaké sekundy k dobru než ztrácet," uvedl Roglič, jenž na úvod 77. ročníku Vuelty vyhrál se svými kolegy páteční časovku družstev v Utrechtu. "Dneska se jelo velkým tempem celý den, byla to superrychlá etapa. Ve finále se mi naskytla možnost bojovat o prvenství, a protože jsem měl dobré nohy, tak jsem to zkusil," dodal úřadující šampion, jenž kvůli zranění po pádu nedokončil červencovou Tour de France.

Špatný den zažili oba čeští účastníci. Šestý muž Gira d'Italia Hirt, jenž na Vueltě neusiluje o úspěch v celkovém pořadí, odpadl v průběhu etapy z hlavní skupiny a do cíle přijel mezi posledními na 175. místě se ztrátou 18:51 minuty. Debutant na Grand Tour Řepa měl zhruba deset kilometrů před cílem ve sjezdu pád, když nevybral pravotočivou zatáčku a skončil v příkopu mimo trať. Etapu dokončil otřesený na 114. pozici s odstupem 11:18 minuty.

Také středeční pátá etapa povede Baskickem. Na 187,2 km z Irunu do Bilbaa čeká cyklisty hned dvakrát 4,6 km dlouhé stoupání druhé kategorie na Alto del Vivero s průměrným sklonem osm procent.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 4. etapa (Vitoria-Gasteiz - Laguardia, 153,5 km):

1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 3:31:05, 2. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 3. Mas (Šp./Movistar), 4. Pacher (Fr./Groupama-FDJ). 5. Sivakov (Fr./Ineos Grenadiers), 6. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën), 7. Hayter (Brit./Ineos Grenadiers), 8. Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl), 9. Kelderman (Niz./Bora-Hansgrohe), 10. Hindley (Austr./Bora-Hansgrohe) všichni stejný čas, ...114. Řepa (ČR/Kern Pharma) -11:18, 175. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -18:51.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 11:50:59, 2. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -13, 3. Hayter, 4. Sivakov, 5. Gheoghehan Hart (Brit./Ineos Grenadiers) všichni -26, 6. Evenepoel -27, 7. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 8. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -33, 9. Pedersen -34, 10. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -51, ...111. Řepa -12:43, 158. Hirt -20:29.