Čtvrtkařku Vondrovou potěšilo, že měla elitní Evropanku Klaverovou na dohled

Ostrava - První čtvrtka v halové sezoně ukázala Ladě Vondrové, že může patřit do širší evropské špičky. V Ostravě ji porazila jen členka nizozemských medailových štafet Lieke Klaverová, která se výkonem 51,00 sekundy dostala do čela evropských tabulek. Česká jednička si v rozhovoru s novináři pochvalovala, že od ní v cílové rovince nebyla daleko.

Za Nizozemskou se Vondrová vyvezla k osobnímu rekordu 51,57 sekundy. Dokázala se favoritky držet. "Přesně jsem věděla, že to bude dobré. Protože jsem ji pozorovala v Africe, tak jsem věděla, že poběží rychle. A jsem ráda, že není úplně daleko ode mě," pochvalovala si.

Na soustředění v Jihoafrické republice byla svěřenkyně Jaroslava Jóna poprvé. Její kouč se jako učitel na sportovním gymnáziu nemůže uvolnit na delší dobu, proto tam odjela jen s přítelem. "Bylo to úplně skvělé. Udělala jsem nejvíc práce, co jsem kdy udělala. Měla jsem lehčí zranění, ale to je vždycky," pochvalovala si předloňská mistryně Evropy do 23 let.

Celkově má za sebou nejvydařenější přípravu v kariéře. "Vydržela jsem zdravá, drží kotník, dokážu dělat odrazy, hrozně jsem se zrychlila. Myslím, že jdeme dobrým směrem," uvedla.

V hale si letos už vylepšila osobní rekordy na kratších tratích, přesto v Ostravě nevěděla, co od sebe čekat. Potýkala se s bacilem. "Nevím, jestli je to stresem nebo čím, ale mám smůlu, že před důležitými závody na mě něco vleze. Tak jsem včera byla na kapačce ještě u pana Neumanna, hodně jsem se potila, ale říkala jsem si, že do toho dám vše, a buď to bude úplně dobré, nebo úplně na nic. Tak to byla ta lepší varianta," řekla s úsměvem.

Před halovým mistrovstvím Evropy má v plánu ještě několik závodů. "Přece jen hala je kontaktní, je třeba si to vyběhat. Pak ještě trochu přitrénujeme a v Istanbulu děj se vůle boží," přemítala.

I po osobním rekordu cítila rezervy. "Myslím, že bych to mohla ještě rychleji rozběhnout. Hodně rychle jsem vyběhla z bloku, pak jsem trochu zpomalovala, protože jsem věděla, že chci seběhnout druhá, aby nedošlo ke kolizi. Pak jsem zbytečně zpomalila z toho seběhu. Je to první čtvrtka, myslím, že to půjde snad nahoru," přiblížila.

Je ve skupině atletů z resortního centra Victoria, kteří v úterý dostali povolení trénovat v hale Olympu ve Stromovce. Těší se na to. "Já hodně začala jezdit na Strahov, to jsem dřív nedělala, protože v Pardubicích je ten tunel šílený. Tak jsem tam začala jezdit třikrát týdně. Stromovka bude určitě lepší, protože na Strahově se nedá dýchat. Tam když jdete těžší trénink, pak kašlete, bolí vás hlava, není to dobré," vyprávěla.